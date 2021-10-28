نقيب المحامين: قضايا الحريات وحماية الحقوق على رأس اهتمامات المحاماة

قال رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن قضايا الحريات وحماية الحقوق على رأس اهتمامات المحاماة.

المحاماة تواجه تحديات كبيرة ومتعددة

وأضاف نقيب المحامين، خلال فعاليات احتفالية النقابة العامة للمحامين بيوم المحاماة وعيدها السنوي الذي يعقد تحت عنوان «مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي»، أن المحاماة تواجه تحديات كبيرة ومتعددة، وعلى المحامين تبني الأساليب الجديدة والمتعددة التي تؤدي بها المحاماة رسالتها، حيث لم يعد أداء المحاماة أداءً تقليدي.

وبدأت منذ قليل، فعاليات مؤتمر «مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي»، احتفالا بيوم المحاماة وعيدها السنوي، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين ووزير النقل الأسبق، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية، والنقباء العرب، وشيوخ المحاماة، والممثلين الرسميين لكافة الجمعيات العمومية للمحامين في ربوع مصر من خلال مجالسها المنتخبة في النقابات الفرعية، وأعضاء مجلس النقابة العامة.

«المحامين» ركن وشريك من شركاء العدالة

ورحب المحامي إبراهيم سعودي، المشرف العام على إدارة الشئون القانونية ومنسق مؤتمر «يوم المحاماة»، بضيوف المؤتمر، قائلا: «للتاريخ أيام لا تتكرر أيام يتوقف عندها التاريخ للتأمل والبصيرة، وإذا أردنا أن نتامل ونتبصر سلوكنا الكريم فهو سلوك الالتزام، حيث يقف الجميع في المحكمة التزاما لقدسية العدالة، وهذه القدسية التي تعلمناها، ومنها احترام الأقدمية، كما أن المحامين ركن وشريك من شركاء العدالة».

وأضاف: «لحظة تاريخية حينما يقرر رجائي عطية ألا يكون احتفال المحاماة أقل من أي احتفال آخر، وأن الاحتفال بالمحاماة لا بد أن يكون عيدا سنويا نلتقي فيه جميعا».

الاحتفال تحت رعاية الرئيس تقديرا منه للمحاماة

وأكمل سعودي: «من الفخر أن يكون الاحتفال تحت رعاية رئيس الجمهورية، تقديرا منه للمحاماة والمحامين، والذي لولا ظروف اشتغاله لكان بيننا هذه اللحظة، وبيننا من يمثل الدولة وهو رمز من رموز القضاء قبل أن يكون وزيرا للعدل، السيد المستشار عمر مروان، وزير العدل، نرحب به باسم المحامين المصريين والمحامين العرب وباسم نقيب المحامين رجائي عطية».

وأردف: «بيننا نخبة من رموزنا الأجلاء منهم الدكتور مفيد شهاب، والدكتور حسنين عبيد، ولأن العروبة لا تغيب أبدا، فكان لا بد من وجود نخبة من المحامين العرب هم حسن بديوي، نقيب المحامين بالبحرين، ومحمد إبراهيم، نقيب سلطنة عمان، وحمد الروبيعي، نائب النقيب، وسميح خريس، آمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، والنقيب أنطونيو الهاشمي، نقيب بيروت، وشريان مرزوق، نقيب دولة الكويت».

كما رحب بالضيوف من أعضاء مجلس نقابة المحامين والنقابات الفرعية، ونقيب المهندسين هاني ضاحي.