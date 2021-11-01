محافظ الشرقية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بالحسينية

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارة مفاجئة لمركز ومدينة الحسينية، اليوم، لمتابعة نسب تنفيذ عدد من المشروعات ضمن مبادرة «حياه كريمة»، والتي ستغير خريطة الريف المصري.

إنشاء مجمع خدمات «قصاصين الشرق»

بدأت جولة المحافظ بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات قصاصين الشرق، بمركز ومدينة الحسينية المُقام على مساحة 420 م والمكون من 3 طوابق، الطابق الأول يضم مركز تكنولوجي مصغر لخدمة المواطنين والطابق الأول علوي يضم مكاتب «سجل مدني – شهر عقاري – بريد – تموين»، والطابق الثاني علوي يضم وحدة محلية ووحده تضامن إجتماعي ومجلس محلي وذلك لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية وخاصة كبار السن وتوفيراً للوقت والجهد.

إنشاء مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي

وانتقل المحافظ لمتابعة أعمال إنشاء مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقصاصين الشرق بمركز الحسينية، بطاقة إستيعابية 13 ألف م3 /26الف م3/اليوم وبتكلفة إجمالية 450 مليون جنيه، وذلك للمساهمة في توفير مشروع صرف صحي آمن لخدمة قرى الوحدتين المحليتين بقصاصين الشرق وبحر البقر.

مشروع صرف صحي قرى قصاصين الشرق

وأوضح المحافظ في بيان صحفي، أن مشروع صرف صحي قرى قصاصين الشرق، يضم محطة معالجة بطاقة إستيعابية 13ألف م3/ اليوم كمرحلة أولي و10محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد، مؤكداً حرصه الدائم والمستمر على متابعة مشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحي والتي تُعد من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على تنفيذها بجميع القرى والمراكز.