"القليوبي": قطاع البترول نجح في إدارة تسويق البنية التحتية

قال الدكتور جمال القليوبي، عضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية، إن القيادة السياسة كانت تسعى جاهدة للتفكير بمنظور القيمة المضافة لأي منتج، سواء غاز أو بترول، لافتا إلى أن مصر وصلت لمستوى الاستهلاك وفائض يصل لحوالي 27% عما تحتاجه الدولة.

وأضاف "القليوبي"، بنشرة أخبار "ten"، المذاعة على شاشة قناة "ten"، أن الخطوات المصرية مدروسة جيدا دبلوماسيا بشان منطقة شرق المتوسط، خاصة فيما يخص ترسيم الحدود في منطقة عالية النزاعات والصراعات، مشيرا إلى أن البرتوكول الذي وقعته مصر مع قبرص واليونان والقمم الكثيرة أتت بثمارها لترسيم الحدود.

وأشار إلى أن منظور الطاقة التي وجدته مصر فيما يحتاجه الدول القريبة سواء السوق الأفريقي أو الأوروبي الذي يعد سوق عالمي كبير لاستهلاك الغاز، مؤكدا أن قطاع البترول المصري نجح ببراعة في إدارة تسويق من البنية التحتية، كما لديها خطي الغاز العربي 1 و2 وهي أولى الخطوط الارضية التي بدأت منذ 2003، إضافة إلى 11 مجمع للبتروكيماويات.