أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للمواطنين، طرق معرفة نتيجة حجز شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للصندوق، واتباع عدد من الخطوات باستخدام الرقم القومي.

وفي ظل تزايد تساؤلات المواطنين عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن طريق معرفة نتيجة حجز شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، طرق الدخول على الموقع الرسمي التابع لصندوق الإسكان الاجتماعي.

طرق معرفة نتيجة حجز شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي

1- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال هذا الرابط.

2- تسجيل الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل الاجتماعي للحصول على وحدة سكنية.

3- اختيار الخانة الخاصة بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

4- إدخال الرقم القومي للمواطن المتقدم لحجز وحدة سكنية.

5- الضغط على زر تسجيل الدخول ليظهر للمستعلم نتيجة الفرز، سواء من انطبقت عليه الشروط أو لم تنطبق عليه.

طرق معرفة نتيجة حجز شقق الإعلان الـ15

وهناك طرق أخرى لمعرفة نتيجة حجز شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعى، منها الاستعلام هاتفيًا عن طريق أرقام الخط الساخن وهي «1188 أو 5777» من أي تليفون أرضي، و«090071117» من أي خط أرضي، وتعمل تلك الخدمة من 9 صباحًا وحتى 9 مساء.

والاستعلام عن طريق الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أيضا.

بالإضافة إلى الرسائل النصية التي يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بإرسالها لجميع المتقدمين للحجز، عبر هواتفهم الذين قاموا بتسجيل أرقامهم أثناء الحجز.