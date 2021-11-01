خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2021.. تبدأ بشراء كراسة الشروط

تزامنا مع انتهاء حجز شقق الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي، يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الوحدات التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2021، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، وذلك استعدادا للطرح الجديد الذي سيعلن عنه الصندوق خلال الفترة المقبلة.

خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2021

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تبدأ خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2021، بالتوجه إلى أحد مكاتب البريد المميكنة، لشراء كراسة الشروط بالمبلغ الذي يقره الصندوق فور الإعلان عن الطرح.

ثم يقوم العميل المتقدم للحجز، بملء استمارة الحجزالمرفقة بكراسة الشروط، وسداد قيمة المصروفات الإدارية، وسداد مقدم جدية الحجز.

وبعد ذلك يقوم المتقدم للحجز بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال الحساب الشخصي واختيار التقديم على وحدة سكنية وتحديد مشروع الإسكان الاجتماعي، ثم اختيار المساحة وفقا لكل مشروع.

ويجب كتابة البيانات المطلوبة في طلب التقديم، ورفع الأوراق المطلوبة، وتأكيد الطلب، ثم تظهر رسالة في النهاية بتأكيد الطلب، ويمكن خلال فترة الإعلان التعديل على هذه البيانات.

رابط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2021

يمكن التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2021، من خلال زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طريق هذا الرابط.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2021

من أبرز شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2021، ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة، أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

وأن يكون المتقدم من أبناء المحافظة المطروح بها شقق الإسكان الاجتماعى 2021، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.