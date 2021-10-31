«الإسكان»: جار توحيد واجهة المحلات في منطقة وسط البلد

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه جار توحيد واجهة المحلات وتطوير كل الأرصفة وإضافة أنشطة جديدة في منطقة وسط البلد، مضيفًا: «المنطقة بالكامل يعاد هيكلتها، وسيكون هناك تغيير كامل لمنطقة جراج الأوبرا أيضًا».

وأشار نائب الوزير، خلال كلمته بمؤتمر «مستقبل التنمية العمرانية في مصر»، إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من مشروع الضوابط الخاصة بالإعلان عن المشروعات العقارية الجديدة؛ تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الإعلان عن جميع الضوابط الجديدة قريبًا

وأكد «عباس» قرب الإعلان عن جميع الضوابط الجديدة، التي تتلخص في ضرورة فتح حساب بنكي لكل مشروع، بحيث يكون لدينا إيراد ومنصرف معلوم، والإعلان عن الاشتراطات الخاصة بالمشروع، والعقوبات المقررة لغير الملتزمين، وكافة الإجراءات المالية المترتبة بشأن عدم الالتزام.

ولفت إلى أن المشروعات الجديدة، سيتم تقسيمها طبقا لمساحتها، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن المشروعات العقارية غير الملتزمة عبر الصحف؛ لكشفها أمام الرأي العام.

الاستفادة من قانون اتحاد الشاغلين

من جانبه، قال محمد جلال العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إن الشركة تمتلك 9 آلاف مفتاح يتنوع بين شقق سكنية وفندق وعيادات ومحلات تجارية، وتتواجد في عدد من المحافظات، منها القاهرة والإسكندرية وسوهاج.

وأكد «جلال»، خلال كلمته بالمؤتمر، أنه يتم التركيز حاليا على أوجه الاستفادة من قانون اتحاد الشاغلين، مشيرا إلى أن الشركة نجحت مؤخرا في إدخال علامات تجارية جديدة عالمية في هذه المساحة الجديدة.