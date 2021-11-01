«مياه الفيوم»: تنفيذ 58 نشاطا توعويا لتلاميذ 15 مدرسة لترشيد الاستهلاك

صرح المهندس محمد عبدالجليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أن إدارة التوعية والإعلام بالشركة قامت بتنفيذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات التوعوية المتنوعة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم داخل 15 مدرسة بهدف ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادر المياه من التلوث وتعزيز مفهوم الترشيد لدى التلاميذ.

نشر التوعية المائية لدى تلاميذ المدارس من أجل إكسابهم سلوكيات ومهارات إيجابية

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم في بيان صادر عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تنفيذ الأنشطة داخل المدارس يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية بأهمية نقطة المياه وضرورة الحفاظ والحرص عليها من الإهدار.

وتابع: «بجانب توجيهات وتعليمات الشركة القابضة بنشر التوعية المائية لدى تلاميذ المدارس من أجل إكسابهم سلوكيات ومهارات إيجابية من خلال التنوع والتحديث للأنشطة التوعوية البالغ عددهم 58 نشاطا ما بين ندوات ولقاءات وورش تلوين ورسم ومسابقات وفقرات طابور الصباح تم تنفيذها بمدارس إدارة شرق وغرب واطسا».

التعريف بمبادرة حياة كريمة داخل 150 مدرسة ابتدائية داخل أربع إدارات تعليميه مختلفة

وأشار «عبد الجليل» إلى أن إدارة التوعية والإعلام تعمل من خلال خطط معدة سلفا من أجل نشر الوعى المائي وتعزيز مفهوم الترشيد لدى التلاميذ بجانب التعريف بمبادرة حياة كريمة داخل 150 مدرسة ابتدائية داخل أربع إدارات تعليمية مختلفة هي إدارة شرق وغرب وإطسا ويوسف الصديق ويتم استهداف نحو 150 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية بحكم أنهم أكثر فئة لديها استعداد لتلقي أي معلومة أو تبنى سلوك إيجابي يخص قضية المياه.

الدولة تسعى جاهدة في تحسين وتجويد خدماتها للمواطنين

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن العمل جاري على قدم وساق لمشروعات مبادرة حياه كريمة من أجل زيادة سرعة الإنجاز والتنفيذ على أرض الواقع حتى يشعر المواطن بحجم المشروعات التي يتم تنفيذها التي تضمن له حياة كريمة خاصة في مجال مياه الشرب التي تسعى الدولة جاهدة في تحسين وتجويد خدماتها للمواطنين.