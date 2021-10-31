سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 31-10-2021..ارتفاع في مختلف الأعيرة

أسعار الذهب تستحوذ على اهتمام الكثير، لذلك تكثر عمليات البحث عنها بشكل يومي، وبالأخص سعر جرام الذهب عيار 21 في البورصات العالمية الذي تأرجح بين ارتفاع وانخفاض دون أسباب واضحة أو مؤشرات، تساعد على معرفة اتجاه أسهم المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب، في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، الأحد 31 أكتوبر الحالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة والذي شهد ارتفاعا طفيفا.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 889 إلى 891 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 778 إلى 780 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 667 إلى 669 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6224 إلى 6240 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021، في أسواق المال، نحو 901.96 جنيه، 57.41 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 789.23 جنيه، 50.23 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 676.48 جنيه، 43.05 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وبحسب تصريحات سابقة لجريدة «الوطن» قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إنَّ أسعار الذهب العالمية ستشهد انخفاضا خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك نظرًا لانخفاض الأسعار بشكل ملحوظ وواضح وهو ما يأتي بسبب زيادة المعروض من قبل الشركات والدول في البورصات العالمية.