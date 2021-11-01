شارك الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ في احتفالية تكريم الجامعات المصرية المتميزة في النشر الدولي في Web Of Science التي نظمها المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع بنك المعرفة المصري EKB، وذلك تحت رعاية الناشر«Clarivate» وذلك بأحد الفنادق بالقاهرة.

جامعة كفر الشيخ تحصد الرقم الأعلى بين الجامعات المصرية المتميزة

حيث حصلت جامعة كفر الشيخ على المركز الأول للجامعات متوسطة النشأة، كما فازت الجامعة بالمركز الأول في العلوم الطبيية البيطرية والعلوم الزراعية على مستوى مصر في أعلى 14 مجالا بحث تتميز بهم مصر طبقا للنشر في مجال التخصص.

وقد شارك في فعاليات الاحتفال الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور إسماعيل القن عميد كلية الطب البيطري والدكتور يحيى زكريا عميد كلية الزراعة.

دعم البحث العلمي والنشر

تقدم رئيس الجامعة الدكتور عبد الرازق دسوقي بخالص التهاني لجميع منتسبي للجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والدارسين والجهاز الإداري والطلاب والطالبات بمناسبة فوز الجامعة بهذه الجائزة ووجه الشكر إلى الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الذي يشرف على تنفيذ مهام قطاع الدراسات العليا من الخطة الإستراتيجية للجامعة لتطوير البحث العلمي بشكل منظم ومتميز.

من جانبه، أرجع الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث هذا الإنجاز لسياسات إدارة الجامعة الداعمة للبحث العلمي والنشر الدولي خلال الفترة الماضية ودعم أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين بقيام الجامعة بتبني العديد من البرامج المحفزة للبحث العلمي «برنامج جوائز جامعة كفرالشيخ - برنامج مكافآت النشر الدولي - وبرنامج تمويل البحوث العلمية».

جاء ذلك برعاية وحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعدد من رؤساء ونواب رؤساء الجامعات المصرية، وعمداء الكليات، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس، والشخصيات العامة.

وتم تكريم الجامعات المصرية التي ساهمت بإجمالي تأثير مرتفع للنشر العلمي، في موقع web of science، خلال الأعوام الثلاثة السابقة للنشر الدولي.