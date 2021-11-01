وزيرة البيئة: نهتم بدعم التعاون مع قبرص في مجال التغيرات المناخية

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالسيد كوستاس كاديس وزير الزراعة والتنمية الريفية والبيئة القبرصي؛ لتبادل الآراء والرؤى حول الأوضاع البيئية العالمية والقضايا المشتركة.

وبحثا سبل التعاون وذلك ضمن اللقاءات الثنائية التي تعقدها وزيرة البيئة على هامش الشق رفيع المستوى بمؤتمر الأطراف السادس والعشرون لاتفاقية التغيرات المناخية Cop26.

عمق العلاقات المصرية القبرصية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية القبرصية والتعاون المشترك بين البلدين في القضايا البيئية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.

وأشارت إلى اهتمام مصر بدعم التعاون مع الجانب القبرصي وخاصة في مجال التغيرات المناخية مشددة على التزام مصر بخطط العمل التي جرى الاتفاق عليها.

مجالات حماية المياه وآثار التغيرات المناخية

تناول اللقاء بحث آخر المستجدات فى مسارات التعاون التي جرى بحثها خلال اللقاءات السابقة في مجالات حماية المياه وآثار التغيرات المناخية على المسطحات المائية كذلك التلوث بالزيت وآخر مستجدات العمل بين الطرفان.

كما ناقش الطرفان المواقف المصرية المؤيدة لتحقيق المصالح البيئية المشتركة لكافة الدول وخاصة الجانب الإفريقي كذلك الرؤى المشتركة حول قضايا تغير المناخ خلال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف لتحقيق المصالح المشتركة وحماية البيئة واتفقا الطرفان على عقد اجتماع آخر لمشاركة الرؤى والمستجدات.

اهتمام مصر بملف البيئة

ومن جانبه، أشاد وزير البيئة القبرصي، باهتمام مصر الملحوظ بملف البيئة والتغيرات المناخية على المستويين المحلي والعالمي؛ لتحقيق المصالح المشتركة لكافة الدول وخاصة الدول الإفريقية وإنجازاتها المميزة بالمحافل الدولية.