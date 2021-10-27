توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. شبورة ورياح وأمطار غزيرة والعظمى تصل لـ37

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من غدٍ الخميس الموافق 28 أكتوبر الجاري، حتى السبت الموافق 30 من الشهر ذاته.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد غدًا طقسا حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة على السواحل الغربية.

أما يوم الجمعة فيكون الطقس مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، معتدل الحرارة على السواحل الغربية، حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لطقس السبت، يسود البلاد طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس لطيفا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخر الليل وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

وتشهد البلاد تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة مقبلة

وتشهد البلاد غدًا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر «حلايب وشلاتين» بنسبة 20 إلى 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

أما يوم الجمعة فتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وتشهد البلاد يوم السبت تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، فيما تكون أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ووسط وجنوب الدلتا على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 28 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 29 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 30 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.