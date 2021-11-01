روجينا تخوض الموسم الرمضاني المقبل بدور جريء

كشفت الفنانة روجينا عن مشاركتها في الموسم الرمضاني المقبل 2022، بمسلسل مختلف وجريء.

روجينا تكشف تواجدها رمضان 2022

قالت الفنانة روجينا في تصريح خاص لـ«الوطن»: «إن شاء الله هكون موجودة في دراما رمضان 2022، بعمل مهم ومختلف، الجمهور هيشوفوني به، وكمان بشخصية جريئة ومختلفة تماما عن كل اللى قدمته قبل كده».

وأشارت روجينا إلى أن التجربة الجديدة تكون مع فريق عمل مختلف عن الذي شاركت معه في رمضان 2021 بمسلسل بنت السلطان، ولكنها حرصت على عدم الكشف عن فريق العمل الخاص بالمسلسل الجديد، مؤكدة أنها ستعلن عن كافة التفاصيل عند اكتمال فريق العمل.

مسلسل بنت السلطان

وشاركت روجينا في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل بنت السلطان، بجانب باسم سمرة وأحمد مجدي وحسن أبو الروس وسوسن بدر وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

بنت السلطان، يعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة روجينا بعد نجاح دورها في مسلسل البرنس مع محمد رمضان وأحمد زاهر.

فيلم مربع برمودا

ومن ناحية أخرى، تواصل روجينا تصوير باقي مشاهد فيلمها الجديد «مربع برمودا»، الذي تشارك في بطولته بجانب مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل وهنا شيحا ومحمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم دينا، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت.