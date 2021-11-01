شروط الفوز بسيارة مرسيدس A180 من بنك التعمير والإسكان: باقي 29 يوما

29 يومًا متبقية على سحب الجائزة الكبرى من بنك التعمير والاسكان على سيارة مرسيدس a180 التي يبلغ سعرها ما يقرب من نصف مليون جنيه وذلك من خلال الفرصة التي يتيحها بنك التعمير والإسكان من خلال سحب شهري على أنواع محددة من حسابات التوفير، وسيجرى السحب في شهر ديسمبر 2021 وفي يناير 2022 والسحب الثالث في فبراير 2022.

شروط الفوز بالسيارة المرسيدس

- مدة السحب 5 شهور بدورية شهرية (سحب كل شهر) ابتداء من إقفال أغسطس 2021 وتنتهي في فبراير 2022.

- يتم السحب على بعض التوفير القائمة، على ألا يقل رصيد الحساب اليومي عن 50 ألف جنيه أو ما يعادلها من عملات أجنبية خلال آخر شهرين قبل تاريخ السحب وبعدد فرص يعادل 50 ألفا ومضاعفاتها.

أنواع الحسابات:

- التوفير تصاعدي بجميع دورياته سنوي ونصف سنوي وربع سنوي وشهري.

- توفير ادخار مصرية

- توفير بيزنس

شروط أخرى:

- يجرى السحب على حسابات التوفير المقرر إجراء السحب عليها بالعملات المحلية أو الأجنبية.

- يجرى استثناء الزملاء بالبنك من السحب وأقاربهم من الدرجة الأولى.

- ألا يجرى تكرار أسماء العملاء الفائزين في السحوبات المقبلة.

- الجائزة مخصوماً منها قيمة الضرائب المقررة قانوناً.

وأجرى بنك التعمير والإسكان سحبين قبل السحب المقبل في شهر ديسمبر الأول كان في الأول من شهر سبتمبر الماضي بينما كان الثاني في الأول شهر أكتوبر الماضي.

ويشترط البنك في عملية السحب ألا يقل رصيد الحساب اليومي بحساب العميل عن مبلغ 50 ألف جنيه أو ما يعادله من عملات أجنبية خلال آخر شهرين قبل تاريخ السحب وبعدد فرص يعادل 50 ألفا ومضاعفاتها.

ومن ناحية أخرى أعلن بنك التعمير والإسكان عن فرصة فتح جميع حسابات المصرفية دون أي مصاريف إدارية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للادخار.