«التعمير والإسكان» يطرح خدمات فتح حسابات التوفير دون مصاريف إدارية

قدّم بنك التعمير والإسكان، خدمات لعملائه وذلك من خلال مبادرة الشمول المالي؛ احتفالاً باليوم العالم للادخار، صباح أمس السبت، من خلال إتاحة فتح جميع حسابات التوفير دون مصاريف فتح حساب ودون حد أدنى للرصيد وحساب الحج والعمرة.

خدمات البنك

ويتيح بنك التعمير والإسكان باقات متميزة من حسابات التوفير، وهي:

- حساب التوفير العادي

- حساب التوفير اليومي

- حساب توفير ادخار مصرية

- حساب توفير بيزنس

- حساب التوفير ذو الجوائز العادي والإلكتروني للشباب والأطفال

- حساب توفير الحج والعمرة، وحساب جاري الصفوة.

تنوع دوريات صرف العائد وفقاً لرغبة العميل

وكشف بنك التعمير والإسكان من خلال بيان رسمي عن تنوع دوريات صرف العائد وفقاً لرغبة العميل، حيث يتيح البنك صرف العائد بشكل شهري، أو ربع سنوي، أو بشكل نصف سنوي، أو سنوي.

يذكر أن السوق المصرفي شهد فعاليات موسعة للشمول المالي، تزامناً مع اليوم العالمي للادخار، ولم تنتهِ فعاليات البنوك بعدُ، فمن المقرر إطلاق فعاليات أخرى للشمول المالي في ديسمبر المقبل، احتفالاً بذوي الهمم.

يأتي ذلك في إطار توثيق مشاركات البنوك المصرية للاحتفال باليوم العالمى للادخار، بمشاركة 32 بنكاً من البنوك العاملة في السوق المصرية في هذه الفعاليات، واعتمدت البنوك المشاركة في الفعالية على إتاحة فتح حسابات مصرفية جارية أو توفير مجاناً دون رسوم، ودون حد أدنى للرصيد، وغيرها من المميزات التي تختلف من بنك لآخر.

واختلفت فعاليات البنوك في مجال الشمول المالي في زمن كورونا، فأصبحت البنوك أكثر اعتماداً على المنصات الافتراضية وقنوات التواصل الاجتماعى والمواقع الرسمية للبنوك كإحدى السبل الآمنة والمؤثرة في تعزيز المفهوم المصرفي أكثر من الوجود خارج الفروع، بينما ظلت بعض البنوك توجد خلال الفعاليات بالمناطق العامة والجامعات والأندية مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.