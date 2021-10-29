تتصرف إزاي لو فاتورة الكهرباء بتجيلك عالية؟.. اعتمد على ضوء النهار

قدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، متمثلة في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، للمواطنين، عددا من النصائح لخفض قيمة فاتورة الاستهلاك، بالإضافة إلى طرق التواصل الجهاز مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم ، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، بعض النصائح التي ترشد استخدام الكهرباء، وتخفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية خلال التقرير التالي، فضلاً عن قنوات تقديم الشكاوى الخاصة بالكهرباء، والتي جاءت كالتالي:

إرشادات ترشيد الكهرباء

قدمت «الكهرباء»، عددا من الإرشادات والنصائح الواجب اتباعها، لخفض أكثر من 25% من استهلاك الكهرباء، بالإضافة للتصرفات الواجب تجنبها لخفض قيمة الفاتورة، منها.

ـ تجنب استخدام عدة أجهزة كهربائية في نفس الوقت لتخفيف العبء والحمل على عداد الكهرباء.

ـ تشغيل السخان الكهربائي يجب أن يكون قبل الاستخدام مباشرة، ولا داعي أن يصل لدرجة الغليان.

ـ عدم استخدام المدفأة الكهربائية لوقت طويل «خلال فصل الشتاء» لأنها من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء.

ـ ترتيب الأطعمة داخل الفريزر، ووضعهم جنب إلى جنب، لملء الفراعات، تجعلها لا تهدر الفريون، وبالتالي تستهلك كهرباء أقل.

ـ تأكد من فصل التلفزيون والريسيفر، من المصدر وليس باستخدام الريموت، وعند مشاهدة القنوات المحلية أفصل الكهرباء من الريسيفر.

ـ شغل التكييف عند درجة حراراة 25 مئوية، مع ضرورة التأكد من تنظيف الفلتر باستمرار، واغلق باب الغرفة.

ـ تأكد من غلق باب الثلاجة بإحكام، واحرص على شراء الأكثر كفاءة والأقل استهلاكا للكهرباء، والحرص على تنظيف مكثف الثلاجة مرتين بالعام.

ـ اعتمد على ضوء النهار واستبدل اللمبات العادية، باللمبات الليد، فهي من شأنها تقليل استهلاك الكهرباء.

قنوات تقديم شكاوى الكهرباء

وتواصل وزارة الكهرباء، متابعة تطبيق الآليات المختلفة للتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات من خلال :

- الموقع الإلكتروني لشركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء، حتى يتم الرد على الشكوى بسرعة.

- الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال الضغط هنـــا.

- الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر، من خلال الضغط هنـا.

- الموقع الرسمي والبريد الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، من خلال الضغط هنــا.

ـ كما يمكن للمواطن، الاتصال على الخط الساخن 121، لتقديم الشكوى الخاصة بقراءة عداد الكهرباء وفاتورة الكهرباء.

ـ رقم الواتس آب لشكاوى فاتورة الكهرباء.

ـ كما يمكن تقديم شكاوى فواتير الكهرباء أيضاً من خلال رسائل SMS إلى رقم 91121.

ـ كما يمكن استخدام تطبيقات التليفون المحمول للتعامل مع كل ما يتصل من فواتير الكهرباء سواء شكاوى أو تسجيل قراءة العداد وهي من خلال برنامج «إحسب فاتورتك»، وشكاوى فواتير الكهرباء وخدمات الكهرباء الذكية.