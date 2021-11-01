يبحث عدد كبير من الطلاب عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2021، حيث تصدرت النتيجة ورابط الاستعلام عنها محركات البحث بعد أداء الطلاب للاختبارات، وانتهاء عمليات التصحيح.

وفي إطار الاهتمام الكبير من الطلاب بالبحث عن رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2021 للدور الثاني، تستعرض «الوطن»، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها، رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2021، وذلك على النحو التالي:

نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2021

وللحصول على نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2021 للدور الثاني، يجب الدخول على الموقع المختص للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2021، من هنــــــــــا، والضغط على خانة الحصول على النتيجة، بعدها يتم اتباع الإجراءات المطلوبة للحصول على النتيجة الخاصة بكتابة بيانات الطالب، وبعدها تظهر النتيجة للطلاب.

إعلان نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2021

وكانت وزارة التربية والتعليم بالعراق، أعلنت نتائج الثالث المتوسط 2021 بالعراق للدور الأول، ومنحت الطلاب الفرصة لتقديم اعتراضات على النتائج لمدة أسبوعين بعد ظهور النتيجة، وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.

وجدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني للصف الثالث المتوسط بدأت بعد إعلان نتيجة الاعتراضات الخاصة بنتائج طلاب وطالبات الدور الأول، ومع ظهور نتائج الدور الثاني ينتهي العام الدراسي 2020-2021، ويبدأ العام الدراسي الجديد في المدارس بعد غياب دام عامين إثر تبعيات انتشار فيروس كورونا.

وتسعى وزارة التربية والتعليم بالعراق إلى حماية الطلاب والمدرسين من انتشار فيروس كورونا بعد العودة للدراسة حضوريا هذا العام، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، مع ضرور أخذ اللقاح للطلاب وطاقم التدريس بمختلف المدارس لمنع انتقال العدوى بالفيروس.