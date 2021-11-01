تراجع جديد في أسعار الذهب بقيمة ثلاثة جنيهات

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، بعد استقرار طوال اليوم، بقيمة لا تقل عن 3 جنيهات في الجرام الواحد في أسواق ومحلات الصاغة.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 24 تراوح بين 889 و891 جنيها، في التعاملات المسائية مقارنة بـ 891 و894 جنيه في التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب اليوم

وأضاف نجيب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر شعبية في مصر) تراوحت في التعاملات المسائية بين 778 و780 جنيها، مقارنة بـ781 و784 جنيه في التعاملات الصباحية، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 أسعار تتراوح بين 667 و669 جنيه في التعاملات المسائية مقارنة بـ670 جنيها و673 جنيها في ختام التعاملات الصباحية.

وأضاف نجيب، أن سعر الجنيه الذهب (يزن 8 جرامات من الذهب عيار 21) تراوح بين 6224 و6240 جنيه في الوقت الحالي، بينما تراوح سعر كيلو الذهب بين 889143 و891429 جنيه في التعاملات المسائية، في الوقت الذي سجلت فيه سعر أونصة الذهب أسعار بدأت من 27652 و27723 جنيه.

ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.63% عالميا

وعلى المستوى العالمي، سجلت أسعار الذهب، ارتفاعا في ظل تراجع الأسهم الأمريكية في بورصة نيويورك، مع تراجع الدولار الأخضر الأمريكي، بينما يركز المستثمرون الآن على الجدول الزمني لمجلس الاحتياطي الاتحادي لتقليص إجراءات التحفيز في اجتماع مهم هذا الأسبوع وفقا لوكالة «رويترز».

وارتفع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.63%، إذ ارتفع سعر الأوقية (الأونصة) إلى نحو 1794 دولار أمريكي حتى التعاملات المسائية، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب «تسليم شهر ديسمبر المقبل»، بنسبة 0.66%، حتى وصل سعر الأوقية منذ قليل إلى نحو 1795.7 دولار أمريكي.