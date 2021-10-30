استقرار أسعار الذهب اليوم دون تحرك.. وتوقعات بالزيادة خلال أيام

استقرت أسعار الذهب، اليوم، في محلات الصاغة في مصر خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم السبت، بعد تحديث الأسعار من قبل البورصات العالمية، وذلك عقب انخفاض الأسعار في السوق المحلي أمس بقيمة 5 جنيهات في الجرام الواحد، كما استقرت أسعار الذهب في البورصة العالمية خلال الساعات الأولى من الصباح، حيث تتأثر الأسعار المحلية في مصر بحركة السوق العالمي والتداول في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم تستقر وعيار 21 بـ775 جنيها

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، خلال بدء التعاملات اليومية، حيث سجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 775 جنيها للجرام الواحد، وهو الأكثر شعبية في السوق المصري، خاصة في المناطق الشعبية والصعيد والقرى.

وسجلت أسعار الذهب اليوم لجرام الذهب عيار 18 استقرارا أيضا في محلات الصاغة اليوم دون احتساب سعر المصنعية حيث بلغ سعره 664 جنيها، ويعتبر سعر الذهب عيار 18 هو الأكثر في المصنعية الخاص به نظرا لتميزه بأشكال عديدة، حيث يعد عيار 18 هو الأكثر انتشارا في الأماكن الراقية حيث يتميز بأشكاله العديدة ورقته.

سعر الذهب اليوم السبت عيار الذهب 24 بـ886

واستقر سعر الذهب عيار الذهب 24 عند وهو الأقل مبيعا في السوق المصري عند 886 جنيها للجرام، ويعتبر هو العيار الأقل مبيعا وإقبالا من قبل المواطنين، حيث يفضل بيعة في شكل سبائك.

وشهدت الأسعار انخفاضا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي، إلى أن استقرت أسعار الذهب اليوم السبت في محلات الصاغة والبورصة العالمية، وعادة ما تستقر أسعار الذهب يوم السبت والأحد نظرا لتوقف العمل في البورصات العالمية والتي تعاود التداول يوم الإثنين.

توقعات بارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة

وتوقع عدد من الخبراء في قطاع الذهب في الغرف التجارية ارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة، حيث أنه خلال الأيام المقبلة ستشهد أسعار الذهب للمستهلك ارتفاعا نظرا إلى أن الشركات والدول تقوم بطرح كميات الذهب لديها في البورصات العالمية لبيعها عند ارتفاع السعر ثم تعاود لشرائها مرة أخرى عند انخفاض الأسعار لتحقيق مكاسب مادية.