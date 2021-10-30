ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات للجرام

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، في محلات الصاغة خلال منتصف التعاملات اليومية بالرغم من توقف البورصات العالمية عن التداول منذ، مساء أمس الجمعة.

وارتفت أسعار الذهب الآن بقيمة 3 جنيهات للجرام الواحد، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ 889 جنيها دون مصنعية بدلا من 886 جنيها خلال التعاملات الصباحية.

عيار 21 يسجل 778 جنيها للجرام

وسجل جرام الذهب عيار 21 مبلغ 778 جنيها للجرام في محلات الصاغة بدلا من 775 جنيها للجرام الواحد، ويعد عيار 21 هو الأكثر مبيعا وطلبا في مصر خاصة في الصعيد والقرى.

أما عن عيار 18 فسجل ارتفاعا بقيمة 3 جنيهات أيضا ليبلغ سعر الجرام 667 جنيها للجرام بدلا من 664 جنيها، فيما بلغ سعر الجنية الذهب مبلغ 6,224 جنيها.