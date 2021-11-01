إصابة 8 في تصادم على طريق «كفر الشيخ - الحامول» (فيديو وصور)

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة إثر حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ومركبة «توكتوك»، على طريق «كفر الشيخ - الحامول»، أمام قرية «إسحاقة»، التابعة لمركز كفر الشيخ، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وأثر الحادث على الحركة المرورية جزئياً لعدة دقائق، إلى أن وصلت دورية امنية يقودها احد معاوني مباحث المركز، لتسيير الحركة المرورية، بالتنسيق مع إدارة مرور كفر الشيخ.

إخطار مدير أمن كفر الشيخ بتصادم على طريق الحامول

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير امن كفر الشيخ، إخطاراً مساء اليوم الاثنين، يفيد بوقوع حادث تصاد على طريق «كفر الشيخ - الحامول»، فأمر بانتقال دورية أمنية للفحص، وتبين إصابة 8 أشخاص، جرى نقل 5 منهم إلى المستشفى، بينما تلقى 3 مصابين الإسعافات الأولية في مكان الحادث.

وتجمع العشرات من أهالي قرية «إسحاقة»، محاولين إنقاذ المصابين قبل وصول سيارات الإسعاف، في غضون 7 دقائق من وقوع الحادث، وتبين أن المصابين بينهم سيدة مسنة وابنتها وحفيدها، إصابتهم بسيطة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وحاول رجال المرور والشرطة تسيير الحركة المرورية بعد تعطلها مؤقتاً، مما تسبب في تكدس عدد من السيارات على الطريق.

سيارة حاولت الهرب فاصطدمت باخرى

وأفاد سائق إحدى السيارتين المتسببتين في الحادث، بأن السيارة الأخرى اصطدمت بمركبة «توكتوك»، وحاول قائدها الفرار بها هارباً، مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الأخرى، نتيجة مطاردة بعض الأهالي له، مؤكداً أن إصابته بسيطة، جرى علاجها في مكان الحادث، من قبل رجال الإسعاف.