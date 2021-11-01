وزيرة البيئة تلتقي نظيرتها الإماراتية على هامش قمة تغير المناخ

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مريم المهيري، وزيرة البيئة وتغير المناخ الامارتي، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة الإماراتي، لبحث مجالات التعاون الثنائي البيئي وتبادل الخبرات بين البلدين، على هامش مشاركتها في الشق الرئاسي رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف الـ26 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ، الذي تترأسه المملكة المتحدة، بحضور عدد من رؤساء وقادة دول العالم.

ياسمين فؤاد تهنئ الوزيرة الإمارتية على توليها حقيبة البيئة

وخلال اللقاء، تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتهنئة لوزيرة البيئة الإمارتية على توليها حقيبة البيئة، متمنيه لها النجاح والتوفيق في هذا الملف الهام والحيوي. وأكدت وزيرة البيئة على التعاون البناء والمثمر بين وزراتي البيئة المصرية والإماراتية، مشيرة إلى أنه في إطار رئاسة مصر لمجلس وزراء البيئة العرب في دورته الحالية، فإنه من الممكن التعاون بين دولتي مصر والإمارات للخروج بمبادرة مشتركة لتغطية مؤتمرات تغير المناخ القادمة (cop27 و cop28)، مؤكدة أنه بالرغم من أن مصر والإمارات تتحدثان بصوت واحد قوي لصالح المنطقة العربية والعالم أجمع.

مناقشة مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين

واتفق الجانبان على عقد اجتماع لاحق للإعداد لهذه المبادرة المشتركة ذات الاهتمام المشترك، كما تم مناقشة مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة.

ومن جانبه، أكد الجانب الإماراتي على عمق العلاقات والنجاح البناء بين دولتي مصر والإمارات، مثمنا قدرات وإمكانيات جمهورية مصر العربية، وبذلها أقصى الجهود لنجاح المؤتمر الحالي لتغير المناخ (cop26)، الذي سيكون علامة بارزة في سلسلة تاريخ مؤتمرات تغير للمناخ. مرحبا بالمبادرة المقترحة من جانب وزيرة البيئة المصرية وأنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تلك المبادرة.