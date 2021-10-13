سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 بالمحلات والمولات

تجولت«الوطن» على عدد من الأسواق في القاهرة، واطلعت على المواقع الإلكترونية لكبرى المحلات والمولات التجارية، التي تعرض قوائم أسعار السلع الغذائية عبر البوابة الرسمية الخاصة بها، لمعرفة سعر كرتونة البيض اليوم، خاصة بعد ارتفاع محركات البحث من قبل المواطنين الذين يعتمدون على تناول البيض الطازج بأصنافه المختلفة، كمصدر للبروتينات بدلا من اللحوم البيضاء والحمراء ذات الأسعار المختلفة، من أجل معرفة الأسعار ويتمكنون من شرائه.

سعر كرتونة البيض اليوم في المحلات

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر نمرة 1 مكون من 30 قطعة بسعر ما بين 52 إلي 75 جنيهًا، بينما كرتونة البيض الأبيض نمرة 1 30 قطعة يتراوح ما بين 49 إلي 74جنيهًا، وذلك في المحلات والمولات التجارية.

سعر كرتونة البيض في الأسواق المحلية

بينما في الأسواق المحلية وصل سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة إلى سعر تراوح بين 47.5 و48 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 48 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا، وذلك وفق لتصريحات خاصة لجريدة «الوطن» من الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

كيف يتم تحديد سعر البيض في السوق؟

يرتبط تحديد سعر البيض في السوق، بعملية العرض والطلب، فعند زيادة الطلب يرتفع السعر، والعكس صحيح، مضيفًا أنَّه خلال الفترة الماضية وتزامنًا مع العام الدراسي الجديد، واتجاه الأهالي لشراء البيض، قام بعض منتجي البيض برفع الأسعار لتعويض الخسائر خلال الفترة الماضبة بسبب انخفاض الطلب على البيض، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الدواجن.

ويعد البيض البلدي هو أغلى الأنواع من حيث السعر، نظرًا لأنّه طبيعي ولم يدخل إلى أي من عمليات التفريخ أو أي ماكينات أخرى، فضلًا عن احتوائه على الكثير من الفوائد الغذائية داخل البيضة الواحدة.