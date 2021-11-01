أنوشكا تدلي بأقوالها في بلاغها ضد جارها: «شتمني عشان قلت له لم كلبك»

استمعت جهات التحقيق، اليوم الاثنين، لأقوال الفنانة أنوشكا، في البلاغ المقدم منها ضد جارها في كومباوند دريم لاند، بالسادس من أكتوبر، وأدلت «أنوشكا» بأقوالها في حضور محاميها الخاص سهاد الإمام.

وقالت أنوشكا إنها اعتادت النزول من بيتها في هذا التوقيت، وفور نزولها فوجئت بشخصين ومعهما كلبان، أحدهما بسلسلة والثاني بدونها، وأوضحت أنها سبق أن نبهت على جارها بضرورة ربط الكلب الخاص به، كون ذلك مخالفا للقانون.

هجوم الكلب

وأضافت خلال التحقيقات، أنها فوجئت بأحد الكلبين يهاجمها، فقامت بحمل الكلبة الخاصة بها لحمايتها، وعلت صرخاتها، وطلبت من مالك الكلب السيطرة عليه، إلا أنه فاجأها بسيل من السب والقذف، أمام المارة، بينما أصيبت هي بحالة من الذهول.

بحب الكلاب

وأشارت خلال التحقيقات إلى أنها مقيمة في الكومباوند منذ فترة، وتحظى باحترام الناس، ومعروف عنها حبها للكلاب واهتمامها بها، وأكدت أنها بعد الواقعة أجرت اتصالا بمحاميها، حيث تم عمل مذكرة تحقيق داخلية بأمن الكومباوند، لإثبات الحالة، كما توجهت لقسم شرطة أول أكتوبر، حررت المحضر رقم 5764 لسنة 2021 إداري أول أكتوبر.

شاهد عيان

كما استمعت جهات التحقيق لأحد شهود الواقعة، الذي أدلى بأقواله حول الواقعة.

واتهمت أنوشكا جارها بالسب والقذف وارتكاب جريمة التعدي عليها، وبعد انتهاء أقوالها، أمرت جهات التحقيق بصرفها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما طلبت تفريغ كاميرات المراقبة.

بلاغ للشرطة

وتلقى قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا من الفنانة أنوشكا بتضررها من أحد جيرانها بكومباوند دريم لاند، لقيامه بالتعدي عليها بالسب والشتم حال معاتبتها له، بسبب قيام كلبه بمهاجمة كلبتها حال سيرهم بالكومباوند، وأمر اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق.