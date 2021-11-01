طرق تقييم الطلاب في مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.. اللون الأحمر راسب

كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضوابط احتساب درجات مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام الدراسي الجديد 2021-2022، طبقاً للقرارات الوزارية الخاصة بالمرحلة الابتدائية، موضحة أن تدريس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمادة أساسية إجباري لجميع الطلاب ضمن منظومة التعليم الجديد، ويتم تدريسها أسبوعيا في حصتين بما يعادل 90 دقيقة، وتقسم إلى ثلاث اختبارات في الفصل الدراسي الواحد، ويختار المعلم من الاختبارات المعدة مسبقاً من المنصة.

امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وأضافت في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الامتحان الأول بعد انتهاء شهر من الدراسة، والثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني والاختبار الأخير في نهاية الفصل الدراسي، ويتم جمع الاختبارات في نهاية العام الدراسي «100 الفصل الدراسي الأول + 100 الفصل الدراسي الثاني»، مقسوم على 2 مع الأخذ في الاعتبار أن الفصل الدراسي الأول ليس له نتيجة تعلن ويتم إعلانها في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

تقييم مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وتابعت، أنه يتم تحويل الدرجات لأربع ألوان: اللون الأزرق من 85 إلى 100، ويعني أن المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المهارات والمعارف، والأخضر من 65 لأقل من 85، ويعني أن المتعلم امتلك المهارات والمعارف، والأصفر من 50 لأقل 65، ويعني أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم، والأحمر: من 1 لأقل 50، ويعني أن المتعلم لم يتقن هذه المهارات والمعارف ويحتاج إلى الكثير من الدعم وينقل الطالب للصف الدراسي التالي في حالة اجتيازه من اللون الأصفر إلى الأزرق، وإذا حصل الطالب على اللون الأحمر له دور ثاني في الفصلين الدراسيين.

وأوضحت أنه في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر بعد اختبارات الدور الثاني يعيد السنة الدراسية مرة أخرى، ويتم توزيع الدرجات لكل فصل دراسي، لافته إلى أن المادة تهتم بربط الطالب بتطورات البيئة المحيطة.