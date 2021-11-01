وزيرة التضامن تكرم جامعة طنطا في «حاضنات الطلاب الفائقين»

كرمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، جامعة طنطا، اليوم الاثنين، وذلك خلال ورشة العمل والاجتماع التنسيقي، الذي نظمته «الجمعية الشرعية الرئيسية»، لرؤساء ونواب الجامعات المستهدفة ومنسقيها، ضمن برنامج حاضنات الفائقين بالجامعات المصرية.

نجاح مبادرة رعاية الفائقين

وأعرب الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن سعادته بهذا التكريم المقدم للجامعة تقديراً لدورها في إنجاح مبادرة رعاية الفائقين علمياً بالجامعات المصرية، التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا، أن مبادرة رعاية الفائقين علمياً تستهدف الارتقاء بالبحث العلمي، ودعم الطلاب والباحثين المتميزين، وتوجيه البحث العلمي لتحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.

تكريم 41 طالباً وطالبة

وأضاف أنه في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة طنطا ووزارة التضامن الاجتماعي، نظمت الجامعة في سبتمبر الماضي، احتفالية كبرى لتكريم 41 طالبًا وطالبة، ضمن مبادرة «حاضنات الفائقين»، في المرحلة الجامعية الأولى ومرحلتي الماجستير والدكتوراه، بحضور الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، وأماني النادري، وكيل وزارة التضامن بالغربية، والدكتور فتوح راشد، منسق مبادرة «حاضنات الفائقين» بجامعة طنطا.

تكريم طلاب محو الأمية بجامعة طنطا

ومن المقرر أن تستقبل جامعة طنطا، غداً الثلاثاء، الدكتور عاشور عمري، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، بمقر إدارة الجامعة في مدينة طنطا، للتعرف على الدور المجتمعي للجامعة في القضاء على محو الأمية، بعد نجاحها في حصد المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، وتكريم الجامعة وطلاب الكليات المشاركين في المشروع.