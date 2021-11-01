الصحة: 3 إجراءات احترازية لحماية الطلاب بالمدارس من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمي على «الفيس بوك» عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية للطلاب المدارس خلال اليوم الدراسي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وبجانب تقلب درجات الحرارة وانتشار الإنفلونزا الموسمية وفي الوقت الحالي، وترصد «الوطن» النصائح للطلاب أثناء اليوم الدراسي.

وتعطي وزارة الصحة والسكان أهمية قصوى للتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة الطلاب في فترة الدراسة نظرًا لأن هذه الفئة غير محصنة باللقاحات، ولم تشرع الوزارة حتى الآن تطعيم الأطفال من هم دون 18 عامًا عكس بعض الدول الأخرى التي بدأت في تطعيم الطلاب أقل 18 عامًا.

وجاءت قواعد الوزارة التي يجب على الطلاب الالتزام بها خلال اليوم الدراسي في المدارس لمختلف المراحل التعليمية، كالاتي:

نصائح وزارة الصحة والسكان للطلاب المدارس لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

- الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

من أهم الإجراءات التي يجب على الطلاب الالتزام بها أن يكون هناك تباعد جسدي واجتماعي والحد من الكثافة داخل الفصول والتعامل بوجود مسافة لا تقل عن متر.

- الحفاظ على نظافة اليدين.

الخطوة الثانية هي المحافظة على غسيل اليدين ولابد أن تستمر فترة غسيل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، بجانب استخدام المعقم أو الحكول إذا تم توافره.

- الحرص على التهوية الفصول جيدا.

الخطوة الثالثة لابد من وجود تهوية حقيقة داخل الفصل وتحريك الهواء وعلميات التنفس بين الطلاب حتى لا يتم انتشار العدوى بين الطلاب داخل الفصل بسبب سوء التهوية.

الصحة من المقرر تطعيم الطلاب من هم دون 18 عام خلال الفترة المقبلة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان لها أن الفترة المقبلة ستشهد تطعيم الطلاب من هم دون 18عامًا بلقاح فايزر عقب الحصول على الموافقات الكاملة والتأكد من مأمونية اللقاح من قبل اللجنة العلمية لمكافحة الفيروسات بوزارة الصحة.