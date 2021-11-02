إصابة وزير خارجية إيران بكورونا.. والحصيلة عالميا تقترب من 248 مليونا

أصيب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وقالت وزارة الخارجية، إن عبد اللهيان يخضع للحجر الصحي بعد أن أثبتت الفحوصات إصابته بـ الفيروس.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده إن الحالة الصحية لـ عبد اللهيان جيدة ويمارس نشاطاته في الحجر الصحي، مؤكدا صحة ما تردد عن تغيير برنامج لقاءات وزير الخارجية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واقتربت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، من تسجيل 248 مليون حالة، منذ ظهوره قبل نحو عامين، وسجلت الإصابات 247829484 حالة، فيما بلغت الوفيات 5020157 حالة، بينما سجلت حالات الشفاء من الفيروس، 224525087 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 367974 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «وكالة مكافحة الأمراض»، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1589 إصابة جديدة بـ«كورونا» و16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 367974 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 2874 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

حصيلة إصابات «كورونا» في الولايات المتحدة تصل إلى 45.8 مليون حالة

وفي الولايات المتحدة، سجلت البلاد، أمس الاثنين، 17132 إصابة بـ«كورونا»، و159 حالة وفاة، لتصل حصيلة الإصابات في البلاد إلى 45889173 حالة، فيما وصل مجموع ‏الوفيات إلى 743926 حالة وفاة.

ارتفاع إجمالي وفيات بريطانيا إلى 140672 حالة

وفي بريطانيا، سجلت وزارة الصحة، أمس الاثنين، 40077 إصابة بـ«كورونا» و40 حالة وفاة، وقالت الوزارة، في بيان، إن إجمالي الإصابات بـ الفيروس بلغ 9097311 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 140672 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

عربيا، قال استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة في الأردن، الدكتور محمد حسن الطراونة، إن بلاده تشهد انتكاسة وبائية واضحة، مضيفا في تصريح، أن الأردن يشهد ارتفاعا بنسبة الفحوصات الإيجابية والحالات النشطة.

وأرجع الطراونة، الارتفاع إلى فتح قطاعات مثل المدارس والجامعات وإقامة المهرجانات والتجمعات الكبيرة في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، وضعف وتيرة التطعيم ضد «كورونا».

وكانت وزارة الصحة الأردنية، اعلنت، أمس الاثنين، تسجيل 2120 إصابة بـ«كورونا»، و14 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 864661 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 11052 وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الأردنية الرسمية «بترا».