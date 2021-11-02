افتتاح مدارس جديدة وملعب رياضي في كفر الشيخ اليوم

يفتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، وعدد من قيادات مديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، 3 مدارس بنطاق مركز ومدينة الحامول، اليوم الثلاثاء، في إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي غدا 4 نوفمبر، وتزامنا مع العام الدراسي الجديد.

افتتاح ثلاث مدارس جديدة

ومن المقرر أن يتم افتتاح مدرسة الاحرار، وتوسعة مدرسة المجاز الشرقي الاعدادية المشتركة، لتقليل الكثافة، فضلا عن افتتاح توسعة مدرسة الجدية، تعليم أساسي، لتقليل الكثافة، كما سيجرى افتتاح ملعب نجيل صناعي بمركز شباب 62 الجدية.

المحافظ يفتتح 3 مشروعات صرف

وافتتح محافظ كفر الشيخ أمس الإثنين مدرسة و3 مشروعات صرف صحي بينها مشروع الصرف الصحي لقرية البنائين، بمركز ومدينة بلطيم، والذي يضم محطة رفع، وخط طرد، شبكة انحدار، بتكلفة 38 مليون جنيه، كما افتتح مدرسة كريم العزب الثانوية، إحلال كلي، بقرية الزهراء، بمركز بلطيم، بتكلفة 5 ملايين و134 ألف جنيه، على مساحة 2260 م2, وتضم 9 فصول، وتضم معامل متنوعة.

افتتاح مشروع صرف بمصيف بلطيم

كما افتتح مشروع صرف صحي ومحطة الرفع الرئيسية بالسلام، بمصيف بلطيم، على مساحة 625م2، ويضم محطة رفع، وخط طرد، شبكة انحدار، بتكلفة 37 مليون جنيه، ليستفيد منها 25 ألف نسمة، ويشمل المشروع محطة رفع فرعية تحتوي على مبنى عنبر التشغيل، والبيارة، ومبنى غرفة الأمن، ومبنى المخزن، ومحولات الكهرباء، ووحدة التوليد، وخزان الوقود، السور، على مساحة 625م2، وخط طرد بطول 1.88كم قطر 600مم، وشبكة انحدار بطول 12.8 كم اقطار من "32.8" مم مواسير upvc.