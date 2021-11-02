ربة منزل تتخلص من حياتها بحبة الغلة السامة في شبرا الخيمة

أنهت ربة منزل حياتها بتناولها حبة حفظ الغلال في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية نتيجة خلافات زوجية، وجرى نقل جثتها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت استدعاء الزوج وأسرة المتوفاة لسماع أقوالهم.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة بلاغا من مستشفى الدمرداش بالقاهرة، يفيد وفاة ربة منزل أثناء إسعافها من محاولة انتحار إثر تناولها حبة حفظ الغلال.

وبالانتقال تبين العثور على جثة "بسمة السيد علي" في العقد الثالث من العمر. وكشفت التحريات عن أن خلافات زوجية نشبت بينها وبين الزوج وتناولت على أثرها حبة حفظ الغلال بدافع التخلص من حياتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

حبس ربة منزل بتهمة السرقة

وفي سياق منفصل، أمرت جهات التحقيق، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة منزل بقرية الجلاتمة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وطلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

البداية بتلقي المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من أهالي قرية الجلاتمة بدائرة المركز تفيد بضبط ربة منزل أثناء محاولتها سرقة أحد المنازل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين صحة الواقعة وجرى اقتياد المتهمة إلى ديوان المركز.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.