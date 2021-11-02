التضامن: استخراج المرحلة الثانية من بطاقات «ميزة» خلال أيام

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيجرى استخراج المرحلة الثانية من بطاقات «ميزة»، خلال أيام، لافتة إلى استبدال بطاقات الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ببطاقة ميزة البنكية في المرحلة الأولى بـ8 محافظات، تشمل «بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومرسى مطروح».

3 ملاييين و800 ألف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة»

وأوضحت الوزارة، فى تقرير صادر عنها، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» يصل إلى 3 ملاييين و800 ألف أسرة، بقيمة اجمالية تزيد عن مليار و500 ألف مليار سنويا.

وأشارت وزارة التموين، إلى أن مستفيدى تكافل وكرامة ممن يحملون بطاقة «ميزة» يمكنهم الصرف من أي ماكينة صرف آلي متاحة بفروع بنك ناصر، أو غيرها من البنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن قيمة الدعم لمستفيدى كرامة من المسنين والأيتام وذوي الإعاقة يصل إلى 597 مليون جنيه شهريا.

مستندات التقدم للحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عدة مستندات للتقدم للحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، يتمثل فيما يلي:

- صور بطاقة الرقم القومي سارية، وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة، وذلك للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- تقدم الأسرة الراغبة في الحصول على الدعم النقدي قيد طالب للمقيدين جامعيا.

- كود كشف الاعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.