رابط وخطوات الاستعلام وتسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة

قبل بدء صرف الدعم النقدى «تكافل وكرامة» لشهر نوفمبر 2021، بأسبوعين يبحث الكثير من راغبي الحصول على الدعم النقدي عن رابط وخطوات الاستعلام أو تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة، سواء ممن تقدموا أو ممن تمّ رفضهم.

يسجل المواطن الشكوى ويستعلم عن نتيجته برقمه القومي

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنَّه تمّ تخصيص رابط وخطوات الاستعلام أو تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة، منه خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

- اختيار برنامج «تكافل وكرامة».

- اختيار الاستعلام عن نتيجتك .

- يكتب المواطن الرقم القومي له في الجزء المخصص لذلك.

- الانتباه لكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

- الضغط على كلمة استعلام أو تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة.

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن.

- يمكن للمواطن من خلال رابط وخطوات الاستعلام أو تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة التعرف على البيانات التالية:

* المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

* الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

* نوع البطاقة للمواطن سواء كانت تكافل أو كرامة.

* حالة البطاقة سواء سارية أو مجمدة أو موقوفة.

خطوات تسجيل شكوى لبرنامج «تكافل وكرامة»

- يسجل المواطن القائم بالشكوى الرقم القومي له.

- يتمّ الضغط على كلمة تسجيل شكوى.

- تظهر للمتقدم بالشكوى صفحة البيانات التالية وعليه اختيار المحافظة، الإدارة الاجتماعية والمركز- قسم الشرطة التابع له، «ستظهر بشكل تلقائي في حالة أن المتقدم بالشكوى من الأسر المستفيدة بالبرنامج».

- يتمّ تحديد نوع الشكوى «من قائمة الاختيارات».

- كتابة عنوان الإقامة بالوصف التفصيلي.

- كتابة تفاصيل الشكوى.

- الضغط على كلمة تسجيل.

- تظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح وكذلك رقم الشكوى.

من جهتها، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها، أنَّه سيتمّ استخراج المرحلة الثانية من بطاقات «ميزة» في نوفمبر الجاري، لافتة إلى أنَّه تمّ استبدال بطاقات الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ببطاقة ميزة البنكية في المرحلة الأولى بـ8 محافظات، تشمل «بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومرسى مطروح».