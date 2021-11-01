يبحث الكثير من ذوي القدرات الخاصة، الراغبين في الحصول على الدعم النقدي من وزارة التضامن الاجتماعي، عن رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة 2021، إذ تشترط الوزارة أن يكون الراغب في الدعم من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل، أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة

وتعرض «الوطن» خطوات التسجيل، ورابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة 2021 كالتالي:

- الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان المرفق هنا.

- اختيار أيقونة «تكافل وكرامة».

- اختيار حجز موعد الكشف الطبي وإدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي والاسم وتاريخ الميلاد والمحافظة.

- اختيار وتحديد نوع الإعاقة.

- يقوم ذوي الإعاقة باختيار مكان الكشف وموعده، ثم يضغط على حفظ البيانات.

- يمكن لذوي الإعاقة بعد إجراء الفحص الطبي الاستعلام عن النتيجة من خلال هذا الرابط http://www.smcegy.com/karama/Result.aspx

- ضرورة الذهاب خلال التاريخ والوقت المحددين لإجراء الكشف الطبي، وتجهيز الأبحاث والأشعة التي طلبتها اللجنة.

- في حال رفض اللجنة الطبية يمكن لذوي الإعاقة التظلم.

3.8 مليون أسرة مستفيدة من الدعم النقدى

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، ما يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، حيث يتم توزيع الدعم الشهرى كالتالي:

- 450 جنيهًا شهريا للمسنين.

- 450 جنيها شهريا للأشخاص ذوي الهمم« ذوى الإعاقة »

- 350 جنيهًا مستفيدي كرامة من الأيتام.

- متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل حوالي 500 جنيه شهريًا، بقيمة إجمالية 974 مليون جنيه شهريًا.