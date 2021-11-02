مصرع طفل تناول «كلور» في قرية بالبحيرة

لقي طفل مصرعه عقب تناوله «كلور»، بمنزله الكائن بقرية أبو شفاف التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، اليوم،وجرى نقل الجثة إلى المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

إخطار بوفاة طفل بحوش عيسى

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى، يفيد باستقبال المستشفى المركزي جثة طفل إثر تناوله مادة كيميائية «كلور»، داخل منزله بقرية أبو شفاف التابعة لذات المركز، وجرى تحرير المحضر اللازم.

بالانتقال والفحص تبين وفاة «رحيم محمد حلمي»، 3 سنوات، وجرى إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع عامل غرقا

كان قد لقي عامل مصرعه جراء غرقه بالترعة الرشيدية بقريه محلة الأمير التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة أمس، حيث تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.