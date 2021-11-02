مطلوب كاشير بـ200 ألف جنيه للعمل في السفارة الأمريكية.. اعرف التفاصيل

أعلنت السفارتان الأمريكية والبريطانية، وظائف شاغرة للعمل في مصر، بمرتبات تصل إلى 200 ألف جنيه في السنة، ويمكن التقديم للوظائف إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوظائف، واستمرارا للخدمات المختلفة والمستمرة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض تفاصيل الوظائف المطلوبة وطريقة التقديم وذلك على النحو التالي:

وظائف السفارة الأمريكية

Maintenance Worker

يعمل الحاصل على واحدة من الوظائف الشاغرة أعمال الصيانة، بدوام كامل لمدة 40 ساعة أسبوعيًا، ووضعت السفارة شروطا للعمل في الوظيفة، وبينهما إجادة اللغة العربية، على أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية متوسط، ويجب الحصول على الشهادة الثانوية، واجتياز الاختبارات المطلوبة.

وأوضحت السفارة أنّ آخر موعد للتقديم للوظيفة هو 9 نوفمبر الحالي، على أن يكون الراتب بقيمة 94.000 جنيه سنويًا.

ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــــــا.

Cashier

ويكون العمل بداوم كامل لمدة 40 ساعة في الأسبوع، وجاءت الشروط المطلوبة للتقدم للوظيفة هي الخبرة في مجال العمل، وإجادة اللغة الإنجليزية.

وآخر موعد للتقديم للوظيفة هو 2 نوفمبر، على أن يكون الراتب 215.208 جنيه سنويًا.

ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــــــــا.

وظائف السفارة البريطانية

وأعلنت السفارة البريطانية حاجتها لشغل وظيفة شاغرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، وهي:

Communications Officer

ويكون الحاصل على الوظيفة مسؤولا عن الاتصالات، على أن يكون العمل لمدة 36 ساعة أسبوعيًا، واشترطت السفارة إجادة مهارات الإتصال وإتقان اللغة الإنجليزية، والخبرة في العلاقات الصحفية.

وآخر موعد للتقديم للوظيفة هو 10 نوفمبر، والراتب 1.374 دولار شهريًا وهو يعادل قيمة 21.605 جنيه مصري.

ويمكن التقدم للوظيفة والإطلاع على مزيد من التفاصيل من هنــــــــــا.