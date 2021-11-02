أسباب انتشار رائحة غاز غرب الإسكندرية.. والحي: لا داعي للقلق

انتشرت رائحة غاز في بعض مناطق العامرية غرب الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حيث شكا عدد من الأهالي من انتشار الرائحة في الجو، وقاموا بإغلاق محابس الغاز؛ خوفا من أحداث كارثة في المناطق، إلا أن الحي أرسل رسالة لطمأنة الأهالي الحي بأنه لا داعي للقلق.

سبب انتشار الغاز في الجو

وأكد حي العامرية غرب الإسكندرية، أن شركة غاز مصر، تجري منذ صباح اليوم الثلاثاء، أعمال إضافة مادة الرائحة للخزان الرئيسي بمحطة الغاز بالمنطقة، لمدة 3 ساعات.

وقال محمد عبد الله، رئيس حي العامرية أول، في بيان نشره على الصفحة الرسمية لحي العامرية، اليوم الثلاثاء؛ من أجل تطمئن الأهالي، إن الحي تلقى إخطارا من شركة غاز مصر بإجراء عملية إضافة مادة الرائحة بمحطة الغاز بالعامرية، بدءا من العاشرة صباحًا التي من المقرر أن تستمر حتى الواحدة ظهرًا.

الحي يطمئن الأهالي بسبب رائحة الغاز

ووفقا لحي العامرية أول، ينتج عن تلك الأعمال تصاعد أبخرة لمادة الرائحة؛ ما قد يسبب الإحساس لدى المواطن بتسريب في الغاز الطبيعي.

وطمأنت إدارة الشركة، المواطنين القاطنين بالمناطق المحيطة بمحطة الغاز بالعامرية غرب المدينة، أن تلك العمليات تجري بشكل آمن بمعرفة الشركة المختصة، ولا داعي للقلق نهائيًا.