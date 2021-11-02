حبس المتهم الرئيسي بقتل أمين شرطة 15 يوما في قنا

قررت النيابة العامة بمحافظة قنا، اليوم، استمرار حبس المتهم بقتل أمين شرطة وإصابة شقيقه، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بلاغ بمقتل أمين شرطة

وكان اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً من مباحث المديرية، بإلقاء القبض على المتهم «أحمد شعلان»، الشهير بالقط، لقيامه وبمعاونة أقاربه بطعن أمين شرطة يعمل في مديرية أمن قنا، وإصابة شقيقه، خلال مشاجرة بسبب خلافات بين الأطفال بقرية الترامسة غرب مدينة قنا الأسبوع الماضي.

وتبين من التحريات أنه خلال معاتبة الجناة للمجني عليهم، بسبب خلافات الأطفال في المدرسة، واعتدوا على أمين الشرطة وضربوه بآلة حادة وأردوه قتيلا، ثم ضربوا شقيقه وجرى حجزه في العناية المركزة.

قوة أمنية تلقي القبض على المتهم

على الفور انتقلت قوة أمنية وضبطت سيدة تدعى «أم الخير»، و2 من أقارب المتهم الرئيسي «أحمد شعلان»، بائع كبده، لاذا بالفرار، وباشرت النيابة تحقيقاتها مع المتهمين بتهمة التحريض وأمرت بحبسهما 15 يوما.

وبعد 3 أيام من الجريمة، تمكنت قوة أمنية من مباحث قنا من خلال مأموريات من ضبط المتهم الرئيسي في إحدى محافظات بحري، وجرى التحقيق معه وقررت النيابة حبسه بعدما اعترف بقتله أمين الشرطة خلال المشاجرة، وأمرت بحبسه 4 أيام ثم استمرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة.