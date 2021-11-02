عامل يشعل النيران في ابن شقيقه بحدائق القبة: بسبب 20 جنيه «صور» 

شهدت منطقة حدائق القبة بالقاهرة، واقعة قيام عامل 70 سنة، بإلقاء البنزين على وجه نجل شقيقه وإشعال النيران به بسبب خلاف على 20 جنيهًا، وجرى ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم لتباشر جهات التحقيق إجراءاتها في الواقعة، كما جدد قاضي المعارضات حبس المتهم، لمدة 15 يوما.

أشعل النيران في المجنى عليه بسبب «20 جنيه»

وقالت شقيقة المجنى عليه المدعو «أحمد» يبلغ من العمر 43 عامًا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن عمها المتهم البالغ من العمر 70 عامًا، كان يقوم بجمع 20 جنيهًا من كل ساكن في العقار للصيانة، والأسبوع الماضي طلب من شقيقها مبلغ 20 جنيهًا، على الرغم من أن شقيقها ليس من قاطنى العقار ولكن لديه محلا خارج العقار، فرد شقيقها عليه وأخبره «هديلك العشرين جنيه رغم إنى مش ساكن فى العمارة»، فما كان من المتهم إلا أن رد على شقيقها بطريقة غير لائقة، ما دفع الأخير إلى إخباره بأنه لن يدفع له شيئًا.

كسر لافتة محله وحرقه بالبنزين

وأضافت شقيقة المجنى عليه، أنه يوم الخميس الماضي، اشتم الجيران رائحة بنزين داخل العقار، واكتشفوا قيام المتهم بإحضار البنزين ووضعه داخل زجاجة، وفى صباح اليوم التالى أحضر سلما خشبيا وقام بكسر اليافطة الموجودة أمام المحل، وأخبر أحدهم شقيقها الذى حضر سريعًا من أجل تصوير المشهد حتى يقوم بعمل محضر إتلاف له لما أحدثه بالمحل، وقال شقيقها للمتهم «نا بيني وبينك القانون في حضور اتنين من سكان العمارة، وأنا هصور اللى أنت بتعمله».

وأوضحت أنه عقب ذلك قام المتهم بإحضار زجاجة بها بنزين وقام برشها على وجه شقيقها ثم أشعل به النيران وسقط شقيقها أرضًا والنيران مشتعلة فى وجهه، ما سبب له حروقا من الدرجة الثانية والثالثة، وقام الأهالى بخلع ملابسهم محاولين إطفاء النيران التى اشتعلت بجسد شقيقها، وعلى الفور نقل شقيقها إلى المستشفي، وحضر رجال الشرطة، وتحرير المحضر برقم 11425 جنح حدائق القبة.

بلاغ لشرطة حدائق القبة

وردت إشارة إلى قسم شرطة حدائق القبة من أحد المستشفيات تفيد استقبالها شاب يدعي أحمد 43 سنة، مصاب بحروق من الدرجة الثانية والثالثة نتيجة سكب بنزين على جسده، وبالانتقال والفحص تبين أن مرتكب الواقعة عم المجنى عليه 70 سنة، وتم ضبطه وتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.