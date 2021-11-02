«الجلسة سرية».. محاكمة عامل لاتهامه باغتصاب طفلته بالدقهلية

نظرت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، في جلسة سرية، أولى جلسات محاكمة الأب المتهم بمواقعة ابنته بغير رضاها في الجراج المجاور لسكنه في مدينة المنصورة، مهددا إياها بالبطش والضرب إذا أخبرت أحدا، إلا أن توأمها اكتشفت ما حدث بعدما رأت المجني عليها وهي تبكى عقب ارتكاب الواقعة، وأبلغت والدتهما.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات باتهامات منها مواقعة أنثى بغير رضاها، وحال كون المتهم ممن لهم سلطة على المجني عليها من أصلابها.

وقررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار بهاء الدين المري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سعيد السمادونى ومحمد الشرنوبى وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال ومحمود عبدالرازق، تداول القضية في جلسة سرية داخل غرفة المداولة نظرا لحساسية العلاقة بين المتهم والمجني عليها، وذلك في القضية رقم 12816 لسنة 2021 جنايات قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 2094 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

اتهام عامل بمواقعة ابنته

وكان الدكتور المستشار محمد حفني، القائم بأعمال المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم «ع. ع.»، 37 عاما، عامل محبوس والمقيم بجراج سيارات بدائرة قسم أول المنصورة لمحكمة الجنايات لاتهامه بمواقعة ابنته الطفلة عمرها 15 سنة وذلك لأنه في يوم 19/7/2021 وفى تاريخ سابق عليه بدائرة قسم أول المنصورة في محافظة الدقهلية واقع المجني عليها ابنته الطفلة «آية»، 15 عاما، بغير رضاها بأن استدرجها إلى الجراج الملحق بمسكنها واغتصبها مهددا إياها بالبطش وبوالدتها حال إفشاء أمر ذلك الفُحش، حال كون المتهم ممن لهم سلطة على المجنى عليها ومن أصلابها «والدها» على النحو المبين بالتحقيقات.

أقوال الطفلة في تحقيقات النيابة

وأكدت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم «الأب» استغل حداثة سنها، واستدرجها إلى الجراج الملحق بسكنها وتعدي عليها جنسيا بالقوة وأرجعت قصده إلى مواقعتها كرها عنها، وهو ما أيدته كل من الطفلة توأمها وكذلك والدتهما وأختهما الصغرى، في أقوالهم في تحقيقات النيابة العامة.

وعاينت النيابة العامة محل الواقعة وتبين مطابقته لأقوال المجنى عليها، حيث تبين أنه عبارة عن جراج مجاور لعقار مكون من 12 طابقا «تحت الإنشاء» من الجهة اليمنى ويبعد عن مدخل العقار حوالى 60 مترا ويوجد به عدد من السيارات وعلى يمين الداخل بحوالي 5 أمتار بعض المحتويات كتلفاز وثلاجة ومروحة وأريكة وسرير خشبي صغير ومنضدة خشبية صغيرة.