مقتل سائق بطعنة غادرة في موقف السيارات بسبب خلافات الجيرة بالدقهلية

قُتل سائق في محافظة الدقهلية، مساء أمس، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في الظهر، في موقف سيارات الجمالية، بعدما حضر عامل وشقيقه إليه أثناء جلوسه في الموقف واعتدى عليه الأول بطعنة في الظهر، ما تسبب في إصابته بجرح نافذة أودى بحياته عقب وصوله إلى المستشفى.

وتبين وجود خلافات بسبب الجيرة بين الطرفين، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة.

بلاغ بمقتل سائق في الجمالية بطعنة في الظهر

تبلغ لمأمور مركز شرطة الجمالية، من إدارة شرطة النجدة، بوجود مشاجرة بموقف سيارات «الجمالية – المنصورة»، بمدينة الجمالية، وسقوط مصاب بجرح نافذ بالظهر.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة وتبين إصابة الحسيني الدسوقي محمد على البغدادي، 45 عاما، بجرح نافذ في الظهر وتم نقله إلى مستشفى الجمالية المركزي، إلا أنه لفظ أنفاسه فور وصوله، وأكد الأطباء أن الجرح كان نافذا للقلب، ما تسبب في مصرعه.

شهود العيان يروون التفاصيل

وأكد شهود عيان أن المتهم ويُدعى «عادل إبراهيم العشري»، عامل، وشقيقه باغتا المجني عليه من الظهر أثناء جلوسه بالموقف في انتظار تحميل سيارته، وسدد له المتهم طعنة بسلاح أبيض في الظهر وضربه الثاني بحديدة على الرأس.

وأوضحوا أن هناك خلافات جيرة بين زوجة شقيق المجني عليه وزوجة المتهم عادل العشري، وما إن تهدأ تلك الخلافات حتى تشتعل من جديد، وأن زوجة المتهم دائما ما تحرضه على جيرانه، وعندما رأى المجني عليه جالسا في موقف السيارات طعنه من ظهره وفر هاربا.

وتكثف مباحث الجمالية من جهودها لضبط المتهم وشقيقه، وتجري تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة والتي أمرت بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها لبيان الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.