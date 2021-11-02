مدير مستشفى الدمرداش يكشف تفاصيل أول عملية جراحية روبوتية في مصر

علق الدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش الجراحي، على نجاح أول جراحة روبوتية في مصر لاستئصال المرارة، مشددًا على أن العملية كانت بمثابة قرار جريء من جامعة عين شمس لتحمل مسؤوليتها، موضحًا أن دقة جراحة الروبوت أعلى من الجراحات التقليدية، وتكبير الصور يصل لـ 10 أضعاف الجراحة التقليدية أو جراحة المناظير.

العملية الجراحية تمهيد لإجراء جراحات أخرى أكثر دقة وخطورة

وقال مدير مستشفى الدمرداش الجراحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد، وجومانا ماهر، إن العملية الجراحية الروبوتية لاستئصال المرارة، جاءت كتمهيد لإجراء جراحات أخرى أكثر دقة وخطورة في المستقبل.

إجراء الجراحة تمت بعد انتهاء كافة التجهيزات

وشدد مدير مستشفى الدمرداش الجراحي، على أنه لم يتم البدء في إجراء الجراحة الروبوتية على المريض إلا بعد الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالعملية، حيث تم تدريب الأطقم الطبية على عدة مراحل حتى تم التأكد من دقة كافة الخطوات التي تمر بها الجراحة.

ونجح الدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش الجراحي، في إجراء أول جراحة روبوتية في مصر لاستئصال المرارة بمستشفى عين شمس التخصصي وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و إشراف الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأعلن الدكتور محمد المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة حرصت على إدخال تقنية الجراحة الروبوتية في مستشفياتها الجامعية نظرًا لأن إدخال هذه الآلية في المنظومة الصحية بمصر يعزز الدقة والمرونة والتحكم خلال إجراء العمليات الجراحية؛ حيث يسمح للجراح برؤية الموقع الذي ستجرى فيه الجراحة بشكل أفضل، مقارنةً بالتقنيات التقليدية الأخرى، كما تساعد الجراحة الروبوتية في إجراء عمليات دقيقة ومعقدة قد تكون صعبة أو مستحيلة باستخدام الطرق التقليدية الأخرى.