مقتل طالب كفر الشيخ.. ذبحه زملاؤه في الشارع والنيابة تبدأ التحقيق

بدأت نيابة كفر الشيخ، التحقيق في واقعة مقتل طالب بكفر الشيخ، وذلك بعد قيام الشرطة بالقبض على متهمين اثنين من مرتكبي الحادث، وجار القبض على الثالث، بتهمة قتل الطالب «إبراهيم طارق عطية»، الطالب بالصف الثاني الثانوي، بمنطقة نابولي في تقسيم الـ47 بمدينة كفر الشيخ، واستمعت النيابة لشهود العيان من الطلاب الذين أكدوا حدوث مشاجرة بين مجموعة من الطلاب وبعضهم البعض، أمام سنتر للدروس الخصوصية أثناء خروجهم، ما دفع أحدهم إلى كسر «زجاجة»، وطعن زميله في عنقه.

تفاصيل مقتل طالب بكفر الشيخ

وكشفت التحريات الأولية تفاصيل مقتل طالب كفر الشيخ، حيث أكد رجال الشرطة خلال الاستجواب الأول للمتهمين أن مشاجرة وقعت بين 4 طلاب بينهم الطالب القتيل، وانتهت بقيامهم بذبحه بـ«رقبة زجاجة»، وحاول المجني عليه الهرب إلا أنه لم يستطع وسقط غارقا في دمائه وسط الشارع، واشارت التحريات إلى أن عشرات الطلاب شاهدوا الموقف والجريمة البشعة التي حدثت أمام مرأى ومسمع من الجميه، بينما حاول مواطنون إنقاذ الطالب بنقله لمستشفى كفر الشيخ العام إلا أنه توفي أثناء محاولة الأطباء إنقاذه.

النيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة

ووفقًا لمصدر أمني لـ«الوطن»، انتقلت النيابة العامة على الفور لمعاينة جثمان الطالب القتيل، كما انتقل فريق منها لمعاينة مكان واقعة مقتل طالب بكفر الشيخ، وتحفظت على كاميرات المراقبة بمحيط المكان، مشيراً إلى أن هناك مقطع فيديو سجلته إحدى الكاميرات وثق الجريمة كاملة بدءًا من مشاجرة الطلاب أثناء خروجهم من الدرس وحتى محاولة هروب القتيل وسقوطه غارقا في دمائه.

رعب بعد مقتل طالب كفر الشيخ

وسادت حالة من الرعب بين الأهالي، بعد واقعة مقتل طالب كفر الشيخ، وطالب الأهالي بتكثيف التواجد الأمني بمنطقة سناتر الدروس الخصوصية وغلقها، مؤكدين غلقها قبل ذلك من قبل المحافظ، إلا أنه جرى فتحها مرة أخرى، مطالبين بمعاقبة الجناة الذين قتلوا طالبا أمام المارة والطلاب.

بلاغ بواقعة مقتل طالب بكفر الشيخ

وكان مدير أمن كفر الشيخ، اللواء أشرف صلاح، تلقى بلاغاً بمقتل طالب كفر الشيخ، وتبين أن المجني عليه يدعى إبراهيم طارق عطية، وانتقلت قوات الشرطة وتبين أن المنسوب إليهم تهمة القتل هم: «محمد ح. أ.»، و«عمرو أ. أ.»، و«صلاح ز. ك.»، مقيدين بالصف الثاني الثانوي، وجرى القبض على إثنين وجار القبض على الثالث.