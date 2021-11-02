تفاصيل ذبح 3 طلاب لزميلهم أثناء خروجه من الدرس.. ووالده: الناس وقفت تصور

جريمة قتل بشعة شهدتها منطقة نابولي في تقسيم الـ47 بمدينة كفر الشيخ، أثناء خروج الطلاب من دروسهم في «السنترات»، حيث فوجئ العشرات من الطلاب بقيام 3 طلاب بذبح طالب بالصف الثاني الثانوي بـ«رقبة زجاجة»، وحاول المجني عليه الهرب منهم إلا أنه سقط غارقا في دمائه ليلفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله لمستشفى كفر الشيخ العام، بسبب عمق الجرح القطعي في رقبته.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد احمد الحجار، رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء خالد محمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، أن سبب الواقعة، قيام الطلاب بالتنمر علي الطالب القتيل «إبراهيم طارق إبراهيم عطية»، 17 عاما، وقيامه بضربه في ساقه حتي سقط أرضاً، فتشاجر معهم دفاعاً عن نفسه، فقام أحدهم بكسر زجاجة وطعنه في رقبته، فجرى القتيل لمسافة 10 أمتار وسقط غريقاً في دمائه.

بينما ألقت قوات الشرطة القبض على أحد الطلاب الذين تسببوا في الواقعة، ومن المقرر ضبط الآخرين وبدء التحقيقات لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء قيام الطلاب بذبح زميلهم في الشارع وأمام الطلاب، كما أفادت التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بين الطالبين عقب الخروج من درس خصوصي بشارع نابولي وأسفرت عن مقتل المجني عليه.

والد الطالب: عاوز حقي ابني

وأكد والد القتيل، أنه وحيد على 3 بنات، ولا علاقة له بأحد ولا يوجد له أصدقاء، مشيرا إلى أن الشرطة تحفظت على كاميرات المراقبة الموجودة في المكان، وأن الشهود أكدوا له أن هناك تربص من قبل الطلاب بإبنه، وضربوه وحاول الهرب منهم إلا أنه سقط غارقا في دمائه وسط الشارع.

وأوضح والد الطالب: «عاوز حق ابني، ملوش علاقة بحد، وطيب، والطلاب كانوا متربصين بيه، والناس وقفت تصور الواقعة بشكل بشع، الفيديو المنتشر وابني مقتول بشع وأذانا نفسيا، وهذه المنطقة مليئة بالمدارس وسنترات الدروس الخصوصية، وهي منطقة مشهورة بكثرة المشاجرات بين الطلاب، والمجموعة الواحدة تصل لـ200 طالب وبرغم أن المحافظ أغلق السناتر بها إلا أنها رجعت لممارسة عملها مرة أخرى».

وتابع والد الطالب القتيل: «رجعت علشان أخد ابني في حضني وبعدها بساعات روحه صعدت لربنا، يعني سنين الغربة كانت صعبة وقررت أنزل من السفر قبل موت ابني بساعات، وكأن القدر كان عاوزني أشوفه للمرة الأخيرة».

ولقي طالب بالصف الثاني الثانوي بكفر الشيخ مصرعه ذبحاً على يد 3 من زملائه، بسبب خلافات بينهم، مساء أمس، في منطقة «الـ47»، بمدينة كفر الشيخ، حيث تم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بوصول طالب يُدعى «إبراهيم طارق إبراهيم عطية»، 18 سنة، من منطقة «ميت علوان»، شرق مدينة كفر الشيخ، جثة هامدة، إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، بعد قيام 3 من زملائه بذبحه بجرح قطعي في الرقبة، بطول 25 سم، بسبب خلافات بينهم.

انتقلت قوة من قسم شرطة أول كفر الشيخ إلى مكان البلاغ، حيث تبين من التحريات الأولية أن مرتكبي الحادث 3 من زملاء الطالب المجني عليه، وهم: «محمد ح. أ.»، و«عمرو أ. أ.»، و«صلاح ز. ك.»، وجميعهم بالصف الثاني الثانوي، وأعمارهم 18 سنة، وتم القبض عليهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في المحضر رقم 3964 إداري قسم أول شرطة كفرالشيخ.