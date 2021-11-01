بروتوكول تعاون بين البورصة وجامعة أكتوبر لرفع مستويات الوعي

وقع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، بروتوكول تعاون مع الدكتور خيري عبد الحميد، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، اليوم الاثنين، استكمالاً لجهود إدارة البورصة المصرية، الرامي لرفع مستويات وعي ومعرفة المجتمع بدور البوصة في دعم النمو الاقتصادي، وكذلك تعريف طلاب الجامعات جيل المستقبل بأساسيات الاستثمار والادخار من خلال البورصات بكافة الوسائل النظرية والتطبيقية في ذات الوقت لضمان تحقيق الهدف المطلوب.

نشر وتعزيز الثقافة المالية

وأعرب الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، عن سعادته بزيادة عدد الجامعات والمؤسسات التعليمية التي وقعت معها إدارة البورصة بروتوكولات تعاون، لتصل إلى نحو 12 جامعة ومؤسسة تعليمية، بما يسمح بنشر وتعزيز الثقافة المالية خاصة في المسائل المتعلقة بسوق الأوراق المالية.

وتابع الدكتور فريد، إن إدارة البورصة طورت قسم مختص بالثقافة المالية، يعمل على متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة وضمان تنفيذها وتقيمها للتأكد من تحقيقها المستهدفات المحددة، حيث تم تصميم العديد من البرامج التدريبية مع مختلف الجامعات تتضمن محاضرات نظرية وكذلك التطبيق من خلال برنامج محاكاة للتداول والاستثمار من خلال سوق الأوراق المالية المقيدة، يستطيع من خلالها الطلاب تطبيق المعلومات النظرية التي تم تدريسها خلال المحاضرات.

حضور نحو 4 آلاف طالب وطالبة ورش عمل

كشف الدكتور فريد عن حضور نحو 4000 طالب وطالبة ورش عمل ومحاضرات ضمن البرامج التدريبية المختلفة التي تم تنظيمها من قبل فرق العمل بالبورصة المصرية، خلال العام الجاري 2021، بمختلف الكليات ودون الاقتصار على الكليات المرتبطة بالاقتصاد والإدارة والتجارة فقط، بل شملت كافة التخصصات.

من جانبه قال الدكتور خيري عبد الحميد، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، إن توقيع بروتوكول التعاون مع إدارة البورصة المصرية خطوة استراتيجية مهمة تعزز من قدرات الطلاب وتسهم في تنويع معارفهم في مختلف التخصصات وبالأخص أسواق المال وكيفية الاستثمار والادخار، وهو ما يجعلهم مؤهلين وفق احتياجات سوق العمل، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد بدء المحاضرات النظرية للطلاب لتعريفهم بدور البورصات في دعم النمو الاقتصادي وكذلك اساسيات الادخار والاستثمار من خلال البورصة، فضلا عن التطبيق العملي من خلال نماذج محاكاة الاستثمار في البورصة.