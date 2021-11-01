مؤشرات البورصة المصرية تغلق على ارتفاع.. وصعود «الثلاثيني» بنحو 1.3%

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الاثنين، 1 نوفمبر 2021، أولى جلسات الشهر الجاري، بصعود جماعي للمؤشرات وليربح المؤشر الثلاثيني 148 نقطة، وسط أحجام تداول متوسطة مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب مقابل ضغوط بيعية للمؤسسات الأجنبية، ليرتفع رأس المال السوقي إلي 748,1 مليار جنيه، بزيادة 6,3 مليار جنيه.

وتهتم «الوطن» عبر منصتها الإلكترونية بمتابعة أخبار البورصة المصرية ورصد التغيرات بمؤشراتها، حيث تمتد جلسات البورصة على مدار الأسبوع بدءاً من الأحد حتى الخميس، فيما عدا الإجازات الرسمية المعلن عنها من إدارة البورصة.

أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات

وبالنسبة إلى أداء مؤشرات البورصة المصرية؛ أنهى مؤشر إيجي إكس 30 تعاملاته اليوم الاثنين، 1 نوفمبر 2021، عند مستوى 11,568.3 نقطة بصعود 1.3%، فيما أغلق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، إيجي إكس 70 متساوي الأوزان، عند مستوى 2,316.6 نقطة بارتفاع 0.52%، واختتم المؤشر الخمسيني تداولاته بنسبة صعود 0.5% ليصل إلى مستوى 2,130.31 نقطة، وكذلك المؤشر المئوي، إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، الذي استقر عند مستوى 3,305.4 بصعود 0.55%.

قيم وأحجام التداول ترتفع بختام التعاملات اليوم

ارتفعت قيم التداول على الأسهم المقيدة بختام جلسة اليوم الاثنين، لتصل إلى 1,33 مليار جنيه عبر بيع وشراء 425,8 سهم بواقع تنفيذ نحو 42 ألف صفقة، لعدد 195 شركة، لترتفع أسهم 84 شركة مقابل انخفاض أسهم 56 شركة، فيما لم يتغير اتجاه أسهم 55 شركة.

إحصائيات التعاملات على الأسهم المقيدة

سيطر المصريون على 72.99% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بجلسة اليوم، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 14.32 و12.68% على التوالي.

وبلغت الحصة السوقية للأفراد نحو 60.27%، مقابل 39.72% للمؤسسات.

وسجل المصريون صافي شراء بقيمة 35,5 مليون جنيه، وكذلك سجل المتعاملون العرب صافي شراء بقيمة 55,4 مليون جنيه، مقبل صافي بيع للأجانب بلغ حوالي 90,9 مليون جنيه.