ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل «ورا كل باب» حكاية 90 دقيقة

تصدر مسلسل «ورا كل باب» حكاية 90 دقيقة، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وقوائم البحث جوجل، بعد عرض الحلقة الماضية، خاصة مع اشتداد الأحداث بين بطلي الحكاية «خالد وشهيرة».

ملخص الحلقة الثالثة من حكاية 90 دقيقة

وانتهت الحلقات الماضية بقيام «خالد» تطليق «شهيرة» غيابيًا، وقيامها هي برفع قضية نفقة ضده، وتأثير ذلك على ابنتهما، وبدأت الحلقة الثالثة من مسلسل «ورا كل باب» حكاية 90 دقيقة، بذهاب «خالد» إلى مكان عمل «شهيرة» وعتابها على القضية التي رفعتها ضده، ثم ذهابه إلى مدرسة ابنته وأخذها دون علم والدتها، وعند معرفة «شهيرة» تثور خوفًا من اختفاء «خالد» بابنتها، ولكنه يفسحها ويشتري لها الهدايا ثم يقوم بإعادتها إلى منزل والدتها.

يحاول والد خالد، الذي يقوم بتجسيده الفنان أحمد حلاوة، الجمع بين ابنه وشهيرة، ويتحدث مع الثنائي كثيرًا ليفهما أنهما بحاجة إلى بعضهما البعض، كما يستضيف شهيرة وابنتها في بيته، ويعزمهما إلى الطعام، ولكن خالد لا يذهب، ثم يقوم بالاختفاء أسبوعين، وعندما تقتنع شهيرة بالعودة إلى خالد تجده مع امرأة جديدة، فتحدث مشادة بينهما لتنتهي الحلقة على ذلك.

مواعيد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل ورا كل باب 90 دقيقة

يُعرض مسلسل «ورا كل باب»، حكاية 90 دقيقة، يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة التاسعة مساءً، على شاشة قناة الحياة، على أن تعرض الحلقة الرابعة من المسلسل مساء اليوم الثلاثاء الساعة 9 مساءً.

أبطال حكاية 90 دقيقة

المسلسل بطولة نضال الشافعي، دنيا عبدالعزيز، ميمي جمال، أحمد حلاوة، هشام إسماعيل، أحمد رفعت، عفاف رشاد، وغيرهم من الفنانين، تأليف ميرنا الفقي، ومن إخراج أحمد صالح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.