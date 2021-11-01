تفاصيل الحلقة 2 من مسلسل «ورا كل باب» حكاية 90 دقيقة

يبحث عدد من الجمهور عن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل ورا كل باب حكاية 90 دقيقة، بعد نجاح الحلقة الأولى من المسلسل وانتهائها باستقبال شهيرة ورقة طلاقها من خالد.

ملخص الحلقة الثانية من حكاية 90 دقيقة

وبدأت الحلقة الثانية من مسلسل ورا كل باب حكاية 90 دقيقة بظهور خالد بعد اختفائه، وذهابه إلى والده ووالدته، ولامه والده «أحمد صيام» على تطليق زوجته غيابيًا دون الرجوع إليهم، ثم نصحه بالاعتذار من أهل طليقته ومنحها جميع حقوقها المادية.

كما شهدت الحلقة انهيار شهيرة بالبكاء بعد معرفتها أنَّ خالد طلقها، حيث كانت تظن أنَّه سوف يتمسك بها ولن يقبل تطليقها كما طلبت، وكذلك محاولتها تحسين نفسية طفلتها بعد انهيارها الحلقة الماضية، بسبب معرفتها أن والدها لم يسافر كما كانت تظن.

خالد يعود إلى عمله

يحاول خالد «نضال الشافعي» الرجوع إلى حياته وإلى عمله الذي فصل منه، وبالفعل يقبل المدير عودته على أمل أن يفصل بين حياته الخاصة والعملية، ثم يذهب خالد إلى بيت شهيرة برفقة والده حتى يعتذر منهم، ويخبرهم والده أنه على أتم الاستعداد لتلبية جميع مطالبهم دون تدخل المحاكم بينهم، ولكن والدة شهيرة ترفض ذلك، لتنتهي الحلقة الثانية من المسلسل بوصول محضر إلى خالد ليخبره أن شهيرة قدمت ضده قضية نفقة، وتطالبه بمنزل الزوجية لحضانة ابنتها، فيصاب بصدمة.

موعد عرض حكاية 90 دقيقة والقناة الناقلة

تعرض قناة الحياة حكاية 90 دقيقة من مسلسل ورا كل باب يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة التاسعة مساءً.

أبطال حكاية 90 دقيقة من مسلسل ورا كل باب

تدور أحداث مسلسل ورا كل باب حكاية 90 دقيقة، في إطار اجتماعي كوميدي حول العلاقة بين خالد وشهيرة انفصالهما وتأثير ذلك على طفلتهما، والحكاية من بطولة نضال الشافعي، دنيا عبدالعزيز، أحمد طلعت، هشام إسماعيل، ميمي جمال، عفاف رشاد، أحمد حلاوة، وتأليف ميرنا الفقي، ومن إخراج أحمد صالح.