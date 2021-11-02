نتائج مؤتمر يوم المحاماة.. 4 قرارات و6 توصيات

أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارات ونتائج مؤتمر يوم المحاماة، الذي عقد يوم الخميس الماضي، وذلك في مؤتمر صحفي عقده نقيب المحامين، منذ قليل، بمكتبه بمقر النقابة العامة برمسيس.

قرارات مؤتمر يوم المحاماة

وتضمنت قرارات مؤتمر يوم المحاماة ما يلي:

أولاً: قرار وزير العدل بإعفاء المحامين من التسجيل على البوابة الإلكترونية.

ثانياً: القرار المشترك بين وزارة العدل ونقابة المحامين المصرية، بشأن إقامة الدعاوى عن بعد وتيسيرها وشرحها للمحامين وعمل حلقات تدريبية ونقاشية حولها بكل المحافظات.

ثالثاً: قرار نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بإعلان 30 سبتمر من كل عام يوماً للمحاماة العربية.

رابعاً: إنشاء مجلس حكماء نقابة المحامين المصرية من الأساتذة الآتي أسماؤهم: «الدكتور أحمد فتحي سرور، الدكتور مفيد شهاب، الدكتور حسانين عبيد، الدكتورة القليوبي، الدكتور جابر جاد نصار، الدكتور حسن عبدالباسط جميعي، ناجي شوقي، رأفت نوار، فتحي عبدالشافي، إمام نوير».

توصيات مؤتمر يوم المحاماة

وجاءت توصيات يوم المحاماة كالتالي:

أولًا: التنسيق الدائم والمستمر بين وزارة العدل، ونقابة المحامين المصرية، وعمل برتوكولات التعاون التي تسهم في دعم الشراكة في سبيل تحقيق العدالة.

ثانياً: العمل على إعادة استعادة التوازن في العلاقة بين نقابة المحامين، والمؤسسات والسلطات التي تتعامل معها من شرطة وقضاء ومؤسسات ضريبية.

ثالثاً: الدعوة إلى رأب الصدع في بنيان اتحاد المحامين العرب، ووأد المحاولات الرامية إلى زرع الفتن فيه، أو المساس برئاسة مصر للاتحاد ومقرهالدائم فيها.

رابعاً: عقد برتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية المختلفة لتوفير برامج التدريب والتطوير المهني الذي يضمن تطوير المحامين بكافة درجات قيدهم، وملاحقة كل ما هو جديد، وقد تم الاتفاق فعليا على ثلاثة برتوكولات تعاون مع كلية الحقوق جامعة القاهرة وكلية الحقوق جامعة المنيا، وسيتم توسيع القاعدة لتشمل جميع كليات الحقوق على مستوى الجمهورية، وكذلك عقد برتوكول تعاون مع كلية التجارة جامعة القاهرة، في (علوم الإدارة، علوم الحاسب الآلي، العلوم الضريبية، العلوم التجارية، تأسيس الشركات، التمويل العقاري وغيرها من مجالات التعاون المشتركة).

خامساً: الاستعانة بأساتذة الدرسات الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة ‏لسرعة إنجاز ملف زيادة المعاشات لتكون زيادة المعاشات مطروحة على الجمعية ‏العمومية للمحامين المقرر عقدها قبل نهاية ديسمبر من العام الجاري.

سادساً: وضع كلمة الشباب التي ألقاها عنهم زميلهم بالمؤتمر موضع التنفيذ الفوري ‏وتطوير مستوى الخدمات لشباب المحامين وتحديد أقرب موعد لعقد الاجتماع بين ‏نقيب المحامين وأعضاء مجالس النقابات الفرعية عن الشباب في أقرب وقت ممكن.