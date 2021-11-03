كورونا في مصر.. «الصحة»: لدينا لقاحات تكفي لتطعيم 17 مليون مواطن

كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان متعلقة بكورونا في مصر، عن ارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وقالت الوزارة: «وصل إجمالي عدد جرعات لقاح كورونا التي تم توريدها أكثر من 72 مليون جرعة، تم استهلاك منها نحو 39 مليون جرعة منها».

عدد جرعات تكفي لتطعيم نحو 17 مليون مواطن

وتابعت التقارير أن هناك عدد جرعات تكفي لتطعيم نحو 17 مليون مواطن، وتوقعت الوزارة توريد أكثر من 26 مليون جرعة أخرى من مختلف اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المتعاقد عليها، بحيث سيصل إجمالي ما تم توريده إلى نحو 99 مليون جرعة، ودعت الوزارة المواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين وهي الخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة وباء كورونا.

وأضافت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن آليات بدء تطعيم الفئة العمرية من (15 – 18 عاما) بلقاح «فايزر»، الذي تتوافر منه حاليا نحو 8 ملايين جرعة، مؤكدة أنه اعتبارا من يوم 15 نوفمبر الجاري لن يُسمح بدخول الجامعات لمن لم يتلق اللقاح المضاد للفيروس.

«الصحة» تطالب المواطنين بالالتزام بالتدابير الصحية

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الازدحام والتكدس للوقاية من الفيروس، وفي حال أخذ اللقاح لا بد من اتباع التدابير الصحية لأن اللقاح لا يعطي مناعة كاملة تجاه الفيروس، بل إنه يخفف من شدة الأعراض في حال الإصابة بالفيروس.

وطمانت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن لقاحات كورونا، وقالت جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو القلق، وعن الأعراض الجانبية قالت: «بسيطة وتشبه تطعيمات الأطفال».