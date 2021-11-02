كل ما تريد معرفته عن الأعراض الجانبية لـ أسترازينيكا لقاح كورونا بمصر

استقبلت وزارة الصحة والسكان على الخط الساخن 105، مجموعة من التساؤلات المتعلقة بـ أسترازينيكا لقاح كورونا، وهل يوجد له أضرار، حيث طمأنت الوزارة المواطنين في تقرير رسمي لها بشأن جميع لقاحات كورونا، التي أكدت أنّ جميعها فعال وآمن ولا داعٍ للخوف أو القل منه، وشددت الوزارة على المواطنين، بأهمية الإسراع والتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان المخصص لتلقي لقاحات كورونا، للحد من العدوى والسيطرة على الفيروس، حيث تستهدف الدولة في خطتها، تطعيم 40% من المصريين بنهاية 2021.

الأعراض الجانبية لـ أسترازينيكا لقاح كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي عنها، عن الأعراض الجانبية لـ أسترازينيكا لقاح كورونا، موضحة أنّها تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة، واحمرار موضع التطعيم، وتكسير في العضلات، وتنميل في الجسم، واحمرار وحكّة في موضع التطعيم، وصداع وشعور بالغثيان والحمى، مؤكدة أنّ الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تستدعي الذهاب إلى طبيب.

تأثير لقاحات كورونا على المصريين

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، عدد المواطنين الحاصلين على لقاحات كورونا، موضحة أنّه وصل إلى 25 مليون مواطن، مؤكدة أنّ جميع المواطنين الذين حصلوا على لقاحات كورونا، لم يسجل أي منهم أعراض جانبية وجميعهم بخير، لذلك على المواطنين الحرص على الحصول على اللقاح، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والوقاية من خطر الإصابة بالفيروس.

وكشفت تقارير رسمية من وزارة الصحة والسكان عن خروج 912 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 279179 حتى اليوم.

وطالبت وزارة الصحة، المواطنين، حال أخذ لقاح كورونا، باتباع التدابير الصحية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، والبعد عن الزحام وعدم التكدس، مؤكدة أنّ اللقاح لا يقي من الإصابة بالفيروس، لكنه يخفف شدة الأعراض في حال الإصابة.