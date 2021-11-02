مدحت صالح في عيد ميلاده.. حافظ لكتاب الله بالتجويد

يحتفل اليوم الفنان مدحت صالح، بعيد ميلاده، إذ أنه من مواليد 2 نوفمبر، وقد لقبه الكاتب محمد العسيري بالحاوي في كتابه «عرفتهم على سلم المزيكا»، موضحاً: «مدحت ليس مجرد وجه مبتسم لكنه الصوت المبتسم الوحيد قي مصر، فهو في عز ما يغني للأحزان، لا بد وأنك ستشعر بالبهجة في حنجرته وفي تنميلة حبال صوته».

نشأة مدحت صالح وبداياته الفنية

وترصد «الوطن» عددا من المعلومات عن مدحت صالح في عيد ميلاده، إذ أنه من مواليد منطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة، تلقى تعليمه الأول في مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، حتى حفظه ترتيلاً وتجويداً، ثم استكمل دراسته في المعاهد الأزهرية حتى التحق بكلية طب الأسنان في جامعة الأزهر، إلا أنه تركها والتحق بكلية اللغة العربية بنفس الجامعة.

واتجه صالح للعمل في مجال الغناء، وأصبح من منتصف الثمانينيات أحد الأصوات البارزة لهذا الجيل، ومن الغناء، انطلق ليعطي مسيرة كبيرة في التليفزيون والسينما، فشارك في أعمال فنية مختلفة بجوار إصدار ألبومات جديدة.

بدأ مشواره الفني وهو في سن الطفولة عندما استمع إلى صوته الدكتور يوسف شوقي وهو يغني في احتفالات المدرسة فقدمه لـ«أبلة فضيلة» ليغني في برامجها، وكانت انطلاقته من خلال أغنية «أكيد»، ثم أغنية «لما قالوا عينيك»، وأغنية «حد يقول لحبييي»، ثم غنى في إحدى الحفلات التي حضرها رئيس الجمهورية في حينها بأغنية «يا جريد النخل العالي»، وكانت هذه الأغنية سببا لينال شهرة ونجاحا كبيرا وأصبح من نجوم الصف الأول في الغناء، ثم توالت أغانيه وسجل العديد من الألبومات الناجحة.

مدحت صالح يغني تترات المسلسلات والأفلام

يعتبر صالح، هو الحنجرة الملازمة لكثير من الأعمال الفنية سواء على مستوى السينما أو الدراما التليفزيونية، فقد غنى مدحت صالح تترات العديد من المسلسلات أبرزها «حضرة المتهم أبي» من بطولة الفنان الراحل نور الشريف.